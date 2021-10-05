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47 ülkede 1047 mağazası bulunan şirketin patronu konuştu: Pamuk fiyatları giyim enflasyonunu olumsuz etkileyebilir

05.10.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

47 ülkede 1047 mağazası bulunan İstanbul merkezli mağazalar zinciri LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük hazır giyim sektörüne ilişkin açıklama yaptı. Küçük açıklamasında, pamuk fiyatlarındaki artışın giyim enflasyonunu da olumsuz etkileyeceğini belirterek tekstil ürünlerinin de fiyatlarının artabileceğine işaret etti.

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük hazır giyim sektöründeki fiyat gelişmeleri değerlendirdi. Küçük açıklamasında, pamuk fiyatlarının geçtiğimiz yıl 65 sent iken şimdi 1,05 doları bulduğunu belirtti.

"GİYİM ENFLASYONUNU OLUMSUZ ETKİLEYECEK"

Bloomberg HT’ye açıklama yapan Küçük, pamuk fiyatlarında yaklaşık dolar bazında yüzde 80 bir artış olduğunu bu durumun da giyim enflasyonunu olumsuz etkileyeceğini söyledi. Küçük pamuk fiyatlarındaki artışın devam etmeyeceğini umut ettiklerini de ekledi.

Küçük, “Pamuk fiyatlarında beklenmedik bir artış oldu. Geçen sene 65 sent olan pamuk, bu sene 1,05 doları buldu. Dolar bazında yaklaşık yüzde 80 bir artış var. Böyle giderse bu durum giyim enflasyonunu olumsuz etkileyecektir” dedi.

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KÜTLÜ PAMUĞUN KİLOSU 11 LİRA

AA'da yer alan habere göre, Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, kütlü pamuğun kilogramının 11 liradan alınacağını bildirdi.

Yavuz, Birliğin olağan genel kurulunda, görev yaptığı 4 yılda çiftçinin ürünlerini en yüksek fiyata alıp satmaya çabaladığını belirtti.

Çiftçiler için büyük yatırımlar yaptıklarını anlatan Yavuz, "Verdiğimiz mücadelenin meyvelerini almaya başladık. İlk göreve geldiğimiz günden itibaren Antalya pamuk çiftçisine en yüksek fiyatı verdik. Şu anda pamuğun kilosunu 11 lira olarak açıkladık. Bizden yüksek veren bölge var. Fakat biz satıştan elde ettiğimiz geliri prim olarak dağıtıyoruz. Geçtiğimiz yıl kilo başına 1,5 lira prim dağıttık. Bu yıl da kazancımızı çiftçimizle paylaşacağız." diye konuştu.

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"GEÇEN YIL 4 LİRAYDI, ŞİMDİ 11,5 LİRA"

İHA'da yer alan habere göre, yaşanan birçok sıkıntıya rağmen 2021 yılının pamukta altın yıl olduğuna dikkat çeken İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, “Geçmiş yıllara baktığımızda pamukçuluk sıkıntılı bir iş oldu ama biz üretime devam ettik. Geçen yıl başlangıç fiyatlarımız 4 lira 20 kuruş, 4 lira 30 kuruştu civarlarındaydı. Bu fiyatlar 6 liraya kadar çıkmıştı. Bu yıl da ümidimiz pamuğun iyi para yapmasıydı. İlk başlarda 10 lira olarak başladık şimdi ise 11 lira 50 kuruş civarlarında. Pamuk üreticileri sevinçli. Bunun yanı sıra kuraklıktan dolayı rekoltemizin de düşük olacağını düşündük. Fakat Allah bereket versin rekoltemiz çok iyi. Bugün dönümde 550, 600 kilogramı görüyoruz” dedi.

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