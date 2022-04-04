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48-49-50 yaşında emekli olma yolları! 4/A, 4/B, 4/C'li çalışanlara erken emeklilik şartı!

04.04.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllar boyunca iş hayatında yer alan kişiler erken emekli olup emekliliğin tadını çıkarmak istiyor. Erken emekli olma yolları 4/A, 4/B, 4/C'li çalışanların sık sık sorguladığı konulardan birisi oluyor. Bazı şartlarda hem kadınların hem erkeklerin emeklilik yaşını düşürmesi mümkün oluyor. Erkekler için askerlik, kadınlar için ise doğum borçlanması öne çıkıyor. İşte; 48, 49, 50 yaşında emekli olma yolları!

48-49-50 yaşında emekli olma yolları! 4/A, 4/B, 4/C'li çalışanlara erken emeklilik şartı!

Çalışanların hayalini kurduğu emeklilik ihtimali şimdiden çalışanları heyecanlandırıyor. 4/A, 4/B, 4/C'li çalışanlar 48, 49, 50 yaşında erken emekli olmak için şartları yakından takip ediyor. Prim gün sayısını düşürüp erken emekli olmak için erkeklerde askerlik borçlanması, kadınlarda ise doğum borçlanması öne çıkıyor.

48 YAŞINDA EMEKLİLİK MÜMKÜN MÜ?

5510 sayılı kanun kapsamında vatandaşlara bazı fırsatlar veriliyor. Bu fırsatlar erkeklerde askerlik borçlanması kadınlarda ise doğum borçlanması olarak karşımıza çıkıyor. Uzun ve kısa dönem er veya erbaş olarak tamamlanan askerlik süreci ve yedek subay okullarında geçirilmiş olan süreçler askerlik borçlanması esnasında etkili oluyor.

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Kadınlar ise staj yaptığı dönemdeki sigortalarından başlayarak çalışma hayatı sürecinde yaptığı doğumlar için her çocukta iki yıl borçlanma yapılabiliyor ve böylece 6 yıl erken emekli olma fırsatına sahip oluyor.

Söz konusu haklar en fazla üç çocuk için sunuldu. Bu haklardan yararlanmak isteyen kadınların anne olmadan önce sigortalı olarak çalışmış olması gerekli. 2021 döneminde doğum borçlanması yapan kadınlara günlük 38,16 TL ve 268,20 TL arasında ödeme yapılıyor. En düşük borçlanma sırasında elde edilen miktar ise 540 gün üzerinden 20 bin 606 TL 40 kuruş olarak karşımıza çıkıyor.

18 ay boyunca askerlik döneminde borçlanma adımlarını seçen erkekler için ise en yüksek kazanç 154 TL 48 kuruş ödeme yapılacak.

İŞE GİRİŞ TARİHİ ÖNEMLİ

İşe giriş tarihi Mayıs 1986 olan bir vatandaşın emekli olmaya hak kazanması için 25 yıl sigortalılık süresi, 5300 gün prim ödeme ve 49 yaş şartlarına tabi olması gerekiyor. 2000'den evvel, 1 Ocak 2000 ile 1 Ekim 2008 arası ve 1 Ekim 2008'den emekli olunan tarihe kadar ödenmiş primler emekli maaşını etkiler. Bir kişinin emekli olunca ne kadar maaş alacağı söz konusu bilgilere göre değişkenlik gösterir.

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İşe giriş tarihi Haziran 1999 olan bir kişi 25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün koşullarına uyum sağlar. Bu kişi emekli olmak için 5975 prim gününü doldurmalıdır. Bu prim gününün dolması 58 yaşına denk gelmektedir.

İşe giriş tarihi Şubat 1998, 5200 prim ödemesi olan bir kişi 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün koşullarına uyum sağlar. Bu kişi askerliğini iş hayatından önce tamamladıysa eğer en az 9 aylık askerlik ödemesi yaparak 56 yaşa ve 5825 prim güne tabi olup Ağustos 2032'de emekli olmak için başvuru yapabilir.

İşe giriş tarihi Temmuz 1986, 2780 prim ödemesi olan bir kişi, işe başlangıç tarihine göre 5300 prim gün şartına uyum sağlar. Bu kişinin işe başlangıcı askerlik dönemini tamamladıktan sonra gerçekleşmişse 5225 prim gün şartına uyum sağlayarak prim gününün tamamlanması durumunda emekli olabilir. Söz konusu kişinin kısmi emeklilik için 3600 prim gününü doldurması gerekir.

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Anahtar Kelimeler:
erken emeklilik
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