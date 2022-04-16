5-10-20 bin TL karşılıksız destek! Toplam 65 bin TL'ye kadar geri ödeme şartı yok!

İş kurmak isteyenler 65 bin TL'ye kadar geri ödemesiz kredi desteği! Tüm şartlar açıklandı! KOSGEB tarafından yeni iş kurmak isteyen kişilere yönelik olarak verilen kredi desteğinden faydalanmak isteyenler başvuru şartlarını ve detayları merak ediyor. Kuruluş desteği, performans desteği, sertifika desteği olmak üzere 3 ayrı alanda parasal destek veriliyor.
Toplamda 65 bin TL olan hibenin 5 bin lirası kuruluş işlemleri desteği olarak, 45 bin lirası kuruluş desteği olarak ve 15 bin lirası da işletme gideri olarak veriliyor.
Kuruluş desteği: Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5 bin lira, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10 bin lira geri ödemesiz destek verilir.
Her bir performans dönemi sonunda, işletmenin ilgili dönemde gerçekleştirdiği toplam prim gün sayısına göre;
Her performans dönemi bir yılı kapsar. Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5 bin lira eklenerek en fazla 50 bin liraya kadar destek sağlanır.
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