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5-10-20 bin TL karşılıksız destek! Toplam 65 bin TL'ye kadar geri ödeme şartı yok!

16.04.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5-10-20 bin TL karşılıksız destek! KOSGEB'den geri ödeme şartsız para desteği. Tüm şartlar açıklandı. İş kuracak kişilere toplam 65 bin TL'ye kadar para desteği sağlanıyor. Milyonlarca kişi her yıl KOSGEB desteği ile 65 bin liraya varan ödeme alıyor. Yeni bir girişimde bulunmak isteyenler için KOSGEB karşılıksız destek paketi!

5-10-20 bin TL karşılıksız destek! Toplam 65 bin TL'ye kadar geri ödeme şartı yok!

İş kurmak isteyenler 65 bin TL'ye kadar geri ödemesiz kredi desteği! Tüm şartlar açıklandı! KOSGEB tarafından yeni iş kurmak isteyen kişilere yönelik olarak verilen kredi desteğinden faydalanmak isteyenler başvuru şartlarını ve detayları merak ediyor. Kuruluş desteği, performans desteği, sertifika desteği olmak üzere 3 ayrı alanda parasal destek veriliyor.

Toplamda 65 bin TL olan hibenin 5 bin lirası kuruluş işlemleri desteği olarak, 45 bin lirası kuruluş desteği olarak ve 15 bin lirası da işletme gideri olarak veriliyor.

DESTEK VERİLEN ALANLAR!

  • Kuruluş desteği: Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5 bin lira, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10 bin lira geri ödemesiz destek verilir.

  • Performans desteği: İşletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi ve istihdam sayısına göre belirlenir, destek tutarı hesaplanırken ilgili dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde 4 (a) kapsamındaki tüm personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı dikkate alınır.

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Her bir performans dönemi sonunda, işletmenin ilgili dönemde gerçekleştirdiği toplam prim gün sayısına göre;

Birinci performans dönemi için

  • 180-539 olan işletmeye 5 bin lira,
  • 540-1079 olan işletmeye 10 bin lira,
  • 1080 ve üstü olan işletmeye 20 bin lira,

İkinci performans dönemi için

  • 360-1079 olan işletmeye 5 bin lira,
  • 1080-1439 olan işletmeye 15 bin lira,
  • 1440 ve üstü olan işletmeye 20 bin lira performans desteği sağlanır.

Her performans dönemi bir yılı kapsar. Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5 bin lira eklenerek en fazla 50 bin liraya kadar destek sağlanır.

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  • Sertifika desteği: Girişimcinin kurduğu işletme için gerekli mesleki ve teknik sertifika ve buna benzer belgeler (işletme sahibi için işletme kuruluş tarihinden önce en geç 1 yıl öncesini kapsayacak şekilde) çerçevesinde; girişimcinin kurduğu işletmede çalışan personeli için (işletme kuruluş tarihinden itibaren) işletmeye destek oranı uygulanmaksızın geri ödemesiz olarak toplam 5 bin liraya kadar destek sağlanır.


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