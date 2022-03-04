5-11 Mart A101'de hangi ürünler indirimde? A101'de kağıt havlu ne kadar?

A101'de 1 Litre Finish Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Jel Deterjanı 82,90 TL yerine 29,95 TL'den müşterilere sunulacak. Ayrıca armut, avokado, domates, muz gibi ürünlerde yüzde 19'lara varan indirimler yapılacak. İşte A101 5-11 Mart market indirimli ürünleri...

5-11 MART A101 HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE?

Eti Litalif 500 mg Yulaf Ezmesi 20,15 TL yerine 14,95 TL'den satılacak.

Mistral Perforeli Kağıt Havlu 1 kg 32,95 TL değil 26,95 TL'den satılacak. Ayrıca Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Kapsülü 100'lü 186,25 TL yerine 148,95 TL'den satılacak.

3-6 Mart tarihleri arasında ise belirli sebzeler, indirimli fiyatıyla tüketiciyle buluşacak.





