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5-11 Mart A101'de hangi ürünler indirimde? A101'de kağıt havlu ne kadar?

04.03.2022 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5-11 Mart tarihleri arasında A101'de yiyecek ve temizlik ürünlerinde indirim var. Belirtilen tarihler arasında Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml, 30,90 TL yerine 11,95 TL'den satışa sunulacak. Ayrıca kağıt havlu da indirimli fiyatıyla satılacak. İşte A101 5-11 Mart market indirimli ürünleri...

5-11 Mart A101'de hangi ürünler indirimde? A101'de kağıt havlu ne kadar?

A101'de 1 Litre Finish Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Jel Deterjanı 82,90 TL yerine 29,95 TL'den müşterilere sunulacak. Ayrıca armut, avokado, domates, muz gibi ürünlerde yüzde 19'lara varan indirimler yapılacak. İşte A101 5-11 Mart market indirimli ürünleri...

5-11 MART A101 HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE?

Eti Litalif 500 mg Yulaf Ezmesi 20,15 TL yerine 14,95 TL'den satılacak.

5-11 Mart A101'de hangi ürünler indirimde? A101'de kağıt havlu ne kadar?

Mistral Perforeli Kağıt Havlu 1 kg 32,95 TL değil 26,95 TL'den satılacak. Ayrıca Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Kapsülü 100'lü 186,25 TL yerine 148,95 TL'den satılacak.

5-11 Mart A101'de hangi ürünler indirimde? A101'de kağıt havlu ne kadar?

3-6 Mart tarihleri arasında ise belirli sebzeler, indirimli fiyatıyla tüketiciyle buluşacak.

5-11 Mart A101'de hangi ürünler indirimde? A101'de kağıt havlu ne kadar?

5-11 Mart A101'de hangi ürünler indirimde? A101'de kağıt havlu ne kadar?

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Anahtar Kelimeler:
a101
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