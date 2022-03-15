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5 aydır kış uykusundaydılar! Yalancı bahar nedeniyle telef oldular

15.03.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta 5 ay boyunca kış uykusunda olan bal arıları, yalancı baharda karda telef oldu. Yuvalardan çıkan bal arıları geri dönemedi.

5 aydır kış uykusundaydılar! Yalancı bahar nedeniyle telef oldular

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 5 ay boyunca kışlığa bırakılan bal arıları, Mart ayı başlarında havaların ısınmasıyla beraber kış uykusundan uyanmış ve kovanlarından çıkıp güneş yüzü görmüştü. Ancak aniden bastıran ve ülkenin birçok bölgesini tekrar beyaza bürüyen kar, bal arılarını vurdu.

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Uykudan uyanan bal arıları, yağan kar sonrası dışarı çıkınca tekrar yuvalarına dönemedi. Kar kalınlığının 20 santimetreye kadar çıktığı ilçede, yüzlerce arı kovanı aniden bastıran kar yağışı nedeniyle telef oldu. Arıcılıkla uğraşan vatandaşlar kovan önlerine yağan karı küreklerle temizlemeye çalıştı, ancak fayda etmedi.

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Çiftçi Sebahattin Gökçe, Mart ayında ilk defa bu kadar kar yağdığını söyledi. Gökçe, "Yıllardır arıcılık yapıyorum, ilk defa bal arıları böyle sorunla karşılaştı. Yuvalarından çıktı tekrar geri dönemedi. Hepsi telef oldu, bu soğuklar en çok bal arılarını vurdu" dedi.

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