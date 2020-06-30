5 bin liraya varan maaşlarla yüzlerce yeni iş ilanı yayınlandı! Sorgulama ve başvuru için...

Ülkemizin en köklü ve işlevsel kurumlarından biri olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istihdam politikalarının belirlenmesi ve düzenlenmesi amacıyla kurulmuştur. İş sahibi olmak isteyenlerin beklentilerine cevap vermek için projeler üreten kurumun kapısının önünde iş arayanlar uzun kuyruklar oluşturur. İş arayan ve işvereni bir platformda toplamayı başaran İŞKUR, iş arayan kaydını oluşturarak başvuruda bulunan kişilere uygun iş ilanları sunar.

İŞKUR iş arayanlar için aralıklı olarak her sektör ve mesleğe hitap edecek şekilde güncel iş ilanlarını yayınlar. İş arayanlar bu ilanlarının detaylarını görüntüleyebilir ve şartların kendilerine uygun olduğunu düşünüyorlarsa başvurularını iletebilirler. İşverenlerin İŞKUR sistemi üzerinde iş ilanlarını yayınlamasına izin veren kurum; aynı sistem üzerinden de iş arayanların öz geçmiş bilgilerini toplayarak ilgili işverenlere iletimini sağlar. Peki İŞKUR ilanları nasıl görüntülenir? Başvuru nasıl yapılır? Başvuru sonucu nasıl öğrenilir? İşsizliğe can simidi olan İŞKUR'un iş ilanlarına dair merak edilen tüm detaylar...