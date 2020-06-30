5 bin liraya varan maaşlarla yüzlerce yeni iş ilanı yayınlandı! Sorgulama ve başvuru için...

Ülkemizin en köklü ve işlevsel kurumlarından biri olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istihdam politikalarının belirlenmesi ve düzenlenmesi amacıyla kurulmuştur. İş sahibi olmak isteyenlerin beklentilerine cevap vermek için projeler üreten kurumun kapısının önünde iş arayanlar uzun kuyruklar oluşturur. İş arayan ve işvereni bir platformda toplamayı başaran İŞKUR, iş arayan kaydını oluşturarak başvuruda bulunan kişilere uygun iş ilanları sunar.
İŞKUR iş arayanlar için aralıklı olarak her sektör ve mesleğe hitap edecek şekilde güncel iş ilanlarını yayınlar. İş arayanlar bu ilanlarının detaylarını görüntüleyebilir ve şartların kendilerine uygun olduğunu düşünüyorlarsa başvurularını iletebilirler. İşverenlerin İŞKUR sistemi üzerinde iş ilanlarını yayınlamasına izin veren kurum; aynı sistem üzerinden de iş arayanların öz geçmiş bilgilerini toplayarak ilgili işverenlere iletimini sağlar. Peki İŞKUR ilanları nasıl görüntülenir? Başvuru nasıl yapılır? Başvuru sonucu nasıl öğrenilir? İşsizliğe can simidi olan İŞKUR'un iş ilanlarına dair merak edilen tüm detaylar...
İŞKUR üzerinden dönemsel olarak güncel iş ilanları ve iş arayanların önceden yolladıkları öz geçmiş bilgilerine göre uygun ilan sayfaları görüntülenebilir.
İŞKUR iş ilanlarının sorgulanması için vatandaşların ilk adımda iş arayan kaydı oluşturması gerekir. İş arayan kaydı ikamet adresine en yakın İŞKUR şubeleri ya da İŞKUR'un resmi web sitesi aracılığıyla gerçekleştirilir.
İş arayan kaydıyla İŞKUR'un e-şubesine giriş yapanlar iş ilanları sayfalarına göz atabilirler. Özellikle dönemsel olarak yayınlanan açık iş ilanları sayfası üzerindeki çok sayıdaki seçenek vatandaşları gülümsetir.
Açılan açık ilan sayfasının üst kısmında bulunan arama çubuğuna pozisyon, meslek, nitelik, beceri veya firma adı bilgilerinin eklenmesi istenilen iş ilanının bulunmasını kolaylaştırır. Eğer herhangi bir özel ilana bakılmak istenmiyorsa; filtreleme özelliğinin boş bırakılması gerekir.
Genel ilanlara göz atmak için ise; sayfanın alt kısmında bulunan çalışma yeri, ülke, il ve ilçe bilgilerinin doldurulması şarttır.
Eğer daha önceden yayınlanan bir ilan aranacaksa; ilan no ve ilan tarihi bilgilerinin girilmesi sağlıklı olacaktır.
İş arayanların kendi kriterlerine uygun iş ilanlarını zaman kaybetmeden arayabilmesi için; meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel durumu, vardiya ve iş yeri unvanı gibi bilgilerin eklenmesi gerekir.
Sayfada bulunan bütün bilgilerin eksiksiz ve tam olarak girilmesinden sonra sayfanın en alt kısmında bulunan "ara" yazısına basılmalıdır.
İŞKUR iş arayan kaydıyla sisteme giriş yapıldığında açık ilan sayfasının yanında; erişim sağlayan vatandaşların öz geçmiş bilgilerine uygun olan iş ilanlarını da sunar. "Bana uygun ilanlar" adı verilen sayfa üzerinden üyelik sırasında girilen bilgiler ışığında oluşturulan iş ilanlarına başvuru yapılır.
İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden güncel ve kişiye özel iş ilanları vatandaşlar tarafından görüntülenir. Açılan sayfada bulunan ilanların üzerine tıklandığında ise detaylarla birlikte "başvur" seçeneği de iş arayanların hizmetine sunulur. Başvuru sonucunun görüntülenmesi için ise; Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından desteklenen e-Devlet'teki "İş Başvurusu Sorgulama" sayfasına giriş yapılması yeterli olur.
Okuyucu Yorumları 0 yorum