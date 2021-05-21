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5 bin ve 3 bin TL hibe desteği Resmi Gazete'de yayımlandı! 5 bin ve 3 bin TL hibe desteği nasıl alınır?

21.05.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salgından olumsuz etkilenen esnafa yönelik açıklanan destek paketi içerisinde yer alan 5000 TL ve 3000 TL hibe desteği ile ilgili detaylar, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1. grup ve 2. grup olarak değerlendirilen esnaflara 5000 TL ve 3000 TL hibe desteği verilecek.

5 bin ve 3 bin TL hibe desteği Resmi Gazete'de yayımlandı! 5 bin ve 3 bin TL hibe desteği nasıl alınır?

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre; 17 Mayıs’tan itibaren gelir vergisi mükellefi olan esnaflar, 5000 TL veya 3000 TL hibe desteğinden faydalanabilecek. 1 milyon 385 bin esnafın 5000 TL ve 3000 TL hibe desteği paketinden yararlanması bekleniyor.

5000 TL VE 3000 TL HİBE DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mayıs’ta yapılan Kabine toplantısının ardından esnafa destek paketini paylşamıştı. Erdoğan, esnaf ve işletmelere iki ayrı grupta bir defalık 3000 TL ve 5000 TL nakdi yardım yapılacağını vurgulayarak ”235 bin esnafa 5000 Türk lirası, 1 milyon 150 bin esnafa da 3000 Türk lirası hibe verilecek” demişti.

5 bin ve 3 bin TL hibe desteği Resmi Gazete'de yayımlandı! 5 bin ve 3 bin TL hibe desteği nasıl alınır

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı destek paketi 21 Mayıs itibarıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle esnaf ve sanatkârlarla gerçek kişi tacirlere verilecek hibe desteğinin usul ve esasları paylaşıldı.

Karara göre, hibe desteği bir seferde ödenmek suretiyle ekonomik faaliyet konuları Bakanlık tarafından belirlenecek 2 ayrı grup için 5000 Türk lirası ve 3000 Türk lirası olacak.

Hibe desteğinden 17 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek tacirler esas faaliyet konuları üzerinden faydalanabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
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