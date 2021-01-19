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  4. 5 farklı uzmandan altın fiyatları beklentisi... Gram altın 500 TL olur mu? İşte uzmanların altın yorumları!

5 farklı uzmandan altın fiyatları beklentisi... Gram altın 500 TL olur mu? İşte uzmanların altın yorumları!

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.01.2021 16:03 | Son Güncelleme

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden yaklaşık 2 trilyon olan teşvik paketleri altına nasıl bir yön verecek araştırılıyor. Analistler mali teşvik paketlerinden umutlu olduklarını belirterek, altının yükseliş seyrinde olabileceğini öngördü. Piyasalar Fed Başkanı J.Yellen'in açıklamalarına odaklanmış durumda. Yılın başından bu yana dalgalı seyreden altın fiyatları yükselecek mi araştırılıyor. Uzmanların güncel altın yorumların ve altın grafik yorumu haberimizde.

Piyasalar Fed Başkanı J.Yellen'in açıklamasını bekleyen altın yatırımcıları, mali teşvik paketlerinden oldukça umutlu. Seçilmiş Başkan Jeo Biden'ın 2 trilyon dolar civarında olan mali teşvik paketi altın fiyatlarını nasıl yönlendirecek merakla bekleniyor. Altının 2021 yılında seyrinin genel hatlarının belli olacağı konuşmanın sonrasında altın fiyatları nasıl bir yön izleyecek, altın fiyatları yükselecek mi sorularına da yanıtlar gelmiş olacak. Altın fiyatlarının koronavirüsten kaynaklı alınan ekonomik tedbirlerden ve risk iştahına göre değiştiğini belirten analistler yapılacak olan açıklamadan umutlu. Altın fiyatları düşecek mi merak eden vatandaşlara analistlerden müjdeli haber geldi. Güncel altın grafiği ve altın beklentilerini paylaşan uzmanlar altın fiyatlarının yükseleceğini öngörüyor.
Peki altın fiyatları nasıl bir yön izleyecek? Altın yükselir mi?

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Youtube hesabından yaptığı açıklamalarda güncel atın tahminini ve öngörülerini paylaştı. Emtia piyasalarındaki düşüşlerin kalıcı olmayacağını açıklayan Memiş, ons altın için; '1888 dolarda ons altın fiyatı kırılırsa 2 bin dolar hızlı aşılabilir' dedi.

ABD tahlil faizlerine dikkat çeken Memiş, bu artışla yatırımcıların altına yöneldiğini belirtti. Memiş açıklamasında;" Elindeki altınlarını satan yatırımcılar ABD tahvili almaya başladılar. Diğer yandan piyasalarda yaşanan kargaşa ile beraber finansal piyasalarda arayış içinde olan yatırımcılar kripto paralara kaydı. "dedi.

ABD Başkanı Biden'ın 2 trilyon dolarlık büyüklüğe sahip teşvik paketi nin altını desteklediğini belirten Memiş," Düşük faiz politikaları devam ediyor, hükümetler insanları ayakta tutmak için para basmayı sürdürüyor. Koronavirüs salgınının ekonomide açtığı yaralar en erken 2 senede kapanabilecek gibi görünüyor. Bu süreçte piyasalarda endişe dalgası sürüyor. Amerika para bastığı sürece emtia fiyatları düşük kalmaya devam edemez. " dedi.

GRAM ALTIN 500 TL OLUR MU?

Memiş, gram altını 520 liradan alan bir takipçisinin sorduğu Gram altın ne zaman 500 liranın üstüne çıkar sorusuna ise şu cevabı verdi ; "Biz bundan sonraki süreçlerde emtia fiyatlarında hızlı bir yükseliş yaşayabiliriz. Kardeşim ben 520 liradan gram altın, 8 liradan dolar almıştım, keşke almasaydım, buraları gördüğüm anda hemen satacağım, yeter ki zararımı çıkartacağım diyen arkadaşlara nefsinizle değil mantığınızla hareket edin diyeceğim.

Zaten bu seviyelerde ben herkese bu seviyelerden alınmaz diyerek uyarıda bulunmuştum. Bu süreç itibari ile sert dalgalanma ve aşağı, yukarı hareketlerde hemen twitter mesajından devreye giriyorum ve alınması gereken pozisyonlar hakkkında bilgi veriyorum, dikkat edin diye uyarılarda bulunuyorum.

Ben Şubat ayında temkinli duruşumu sürdüreceğim. Dolar kurunda düşüşün kalıcı olacağını asla tahmin etmiyorum. Tamamen küresel bir balon ve problemler büyüyor ve bunların baskılanması kolay değil. Ekranlarda gram altını 436 TL seviyesini görsenizde kuyumcuya giden fiziki altının 440-445 liraya alındığını göreceksiniz. "

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ SÜRÜYOR! 449 TL KRİTİK

Özel Fon Yöneticisi ve Stratejist Rıdvan Baştürk gram altın yükselecek mi merak eden yatırımcılara, dolar kurunun yukarı yönlü ivmelenmesinden dolayı ons baskılandığını belirterek gram altının yatay seyrettiğini açıkladı. Dolar kurundaki güçlenme ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişi değerlendiren Baştürk, bu durumun ons altını baskıladığını belirtti. Bu durumun bir süre daha devam etme ihtimali olabileceğini aktaran Baştürk, ons altının 1.863 dolar altında kaldığı sürece baskının devam edebileceğini vurguladı. Baştürk gram altın ne olacak merak eden yatırımcılar için şu açıklamayı yaptı;

"Gram altında 11 Kasım’dan bu yana aşağı yönde görüş belirtmiş ve 430 TL’nin kritik destek olacağını ifade etmiştim. Yaşanan düşüşlerde gram altının 430 TL’den kısmi destek bulduğunu görmekteyiz. Gram altında teknik olarak düşen eğilim devam ediyor. Bu eğilim 449 TL kırılırsa bozulacaktır. Bu nedenle mevcut durumda baskı ön planda olabilir. Düşüşlerde ise, 430 TL’nin orta-uzun vade için cazip seviye olacağını düşünüyorum. "

GÜNCEL ALTIN GRAFİĞİ YORUMU

Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk'ün sosyal medya üzerinden yaptığı güncel altın ve dolar beklentilerini ve grafik paylaşımlarını aktarmaya devam ediyoruz. Baştürk son yaptığı paylaşımda gram altının grafik yorumunu paylaştı.

"ONS ALTINDA 1864 SEVİYESİNE DOĞRU YÜKSELİŞLER GÖZLENEBİLİR"

Şeker Yatırım'ın güncel altın yorumunda 1811 destek noktasına dikkat çekilerek, "Günü artıda tamamlayan sarı metalde alımların devam etmesi halinde 1864 seviyesine doğru yükselişler gözlenebilir. Bunun için öncesinde Fibonacci seviyesi olan 1840 direncinin kırılması gerekmektedir. Olası aşağı yönlü fiyatlamalarda 1825 ve 1811 destek noktalarına kadar geri çekilmeler görülebilir." denildi.

" ONS ALTINDA 1.810-1.800 SEVİYESİ KISA DÖNEM İÇİN ÖNEMLİ"

Meksa Yatırım'ın altın beklentisinde ise ilk destekler olarak, 1.829 ve 1.810-1.800 seviyeleri dikkat çekti. Kısa dönemde bu seviyelerin önem kazanabileceğini belirten kurum, güncel altın tahmininde şu yorumu yaptı; "Bu seviyelerin altında geri çekilmenin devamıyla birlikte sonraki destekler 1.775-1.765 olarak görülüyor. İlk direnç 1.844 seviyesinde. Tepki çıkışının güç kazanması için 1.844 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması önemli olacak. Sonraki dirençler ise 1.856-1.864 ve 1.875-1.885 noktalarında bulunuyor. Destek seviyelerinde görülen tepki alım denemeleri direnç seviyelerini geçmekte zorlanabilir."

"ALTIN, YELLEN KAYNAKLI SINIRLI DA OLSA HAREKETLENEBİLİR"

Gedik Forex'in altın yorumunda ise ABD hazine tahvilleri ve dolar gündemi yer aldı. Piyasaların Fed Başkanı J.Yellen'in konuşmasına odakladığını belirten kurum, altın fiyatları ne olacak merak edenler için şu açıklamaya yer verdi;

"Ons altın temkinli seyrini koruyor. Dolar endeksi sınırlı kayıpla işlem görürken, ABD hazine tahvilleri pozitif. Bu durum altının yükselişini zorlaştırıyor. Bugün için ABD Hazine Bakanı adayı ve eski Fed Başkanı J. Yellen'ın ABD Senatosu Finans Komitesinde konuşması bulunuyor. Piyasalar, bugün Yellen'a odaklanmış durumda. Siyasi tarafta da, Trump'ın son iş günü, yarın Biden görevini devralacak. Bugün için ABD'de açıklanacak önemli bir veri akışı da bulunmuyor. Haber akışlarına karşı dikkatli olunmalı. Altın, Yellen kaynaklı sınırlı da olsa hareketlenebilir. Ons altın için 1827$ - 1810$ - 1789$ destek noktaları, 1857$ - 1874$ - 1888$ direnç noktaları olarak takip edilebilir."

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