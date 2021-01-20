6 farklı uzmandan güncel altın ve dolar beklentileri... Joe Biden'ın başkanlığı dolar ve altın yükselir mi?

Altın fiyatları, ABD Hazine Bakanı eski Fed Başkanı Yellen’ın konuşması sonrasında gerileyen dolardan destek bularak yükselişe geçti. Kur politikasını rekabet gücü kazanmak için kullanmayacaklarını belirten Yellen, güçlü dolar desteğine dair bir açıklama yapmadı. Yaptığı konuşmada devletin koronavirüs harcamalarının daha fazla olması gerektiğine değinen Yellen, düşük faiz döneminde artan borç yüklerine dair endişe duyduğunu açıkladı. Bu konuşmanın ardından altın fiyatları hızlı bir şekilde yükseldi. Yatırımcılar bu süreçte altın fiyatları Jeo Biden'in başkanlığı ile nasıl bir yön izleyecek araştırmaya başladı. Analistler güncel altın yorumlarında altın için pozitif yorum yaparken dolar/TL beklentileri için destek noktasına değindiler. Peki Joe Biden başkanlığı devraldıktan sonra dolar fiyatları yükselecek mi? Dolar/TL nasıl bir yön izleyecek? İşte uzmanlardan günce dolar ve altın yorumu ile grafiği... OONS ALTINDA PSİKOLOJİK SEVİYE: 1.850 DOLAR" 2021'in ilk günlerinde tahvil faizleri yükselirken altın düşey yönde hareket etmişti. Bu süreçte yatırımcılar güvenli limanın Biden'la birlikte nasıl bir seyir izleyeceğini araştırıyor. Altın fiyatları yükselecek mi, Joe Biden'ın altın fiyatlarına etkisi ne olacak sorularına cevap arayan yatırımcılar uzman yorumlarını araştırıyor. Axi Baş Piyasa Stratejisti Stephen Innes altın fiyatlarına ilişkin yayınladığı notta, altının yükselen tahlil faizleri ve güçlenen dolardan dolayı baskılandığını belirterek; "Piyasa fiyatları kilit destek seviyesinin üzerinde tutmaya çalışırken altın 1.850 dolar olan psikolojik seviyeyi aşmakta zorluk çekti." dedi. Peki altın fiyatları Biden resmi olarak başkan olduğunda yükselecek mi?

5 farklı uzmandan altın fiyatları beklentisi... Gram altın 500 TL olur mu? İşte uzmanların altın yorumları! ALTIN İÇİN POZİTİF DURUM" Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan altın fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamasında eski Fed Başkanı ve ABD başkanlığına seçilen Joe Biden yönetiminin ve Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen’ın açıklamalarının altını desteklediğini belirtti. "Yellen, açıklamalarında daha rekabetçi bir güç elde etmek için para politikasını kullanmayacaklarını belirtikten, doların değerinin piyasalar tarafından belirleneceğini vurguladı." yorumunu yapan Erkan, bu duruma ilişkin, güçlü dolar istendiği anlamına gelmediğine piyasa dinamiklerinin doların değer kaybına işaret ederek altın için pozitif bir durum olduğuna değindi. Peki altın fiyatları düşer mi? Enver açıklamasına;" Biden’ın mali teşvik paketi fazla kesintiye uğramadan Senato aşamasını geçebilirse, Fed tapering değerlendirmediği sürece altın için pozitif eğilim görebiliriz." diyerek devam etti. "ONS ALTIN YÜKSELİŞ SEVİYESİ 1864 OLABİLİR" Şeker Yatırım'ın altın tahmininde destek noktası olarak 1864 seviyesini gösterdi. Şeker Yatırım'ın altın beklentisi açıklamasında; "Bunun için öncesinde Fibonacci seviyesi olan 1840 direncinin kırılması gerekmektedir. Olası aşağı yönlü fiyatlamalarda 1825 ve 1811 destek noktalarına kadar geri çekilmeler görülebilir." denildi.

"KISA DÖNEM İÇİN ALTINDA ÖNEMLİ SEVİYELER" Meksa Yatırım güncel altın fiyatları beklentisini açıklarken ons altına değinerek, destek seviyesinde tepki alımının geldiğini belirtti. İlk destek noktaları olarak 1.829 ve 1.810-1.800 seviyesini gösteren Meksa Yatırım; " Kısa dönem için bu seviyeler önem kazanabilir. Bu seviyelerin altında geri çekilmenin devamıyla birlikte sonraki destekler 1.775-1.765 olarak görülüyor. İlk direnç 1.844 seviyesinde. Tepki çıkışının güç kazanması için 1.844 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması önemli olacak. Sonraki dirençler ise 1.856-1.864 ve 1.875-1.885 noktalarında bulunuyor. Destek seviyelerinde görülen tepki alım denemeleri direnç seviyelerini geçmekte zorlanabilir." dedi. "ALTIN HAREKETLENEBİLİR, HABER AKIŞINA DİKKAT EDİLMELİ" Gedik Forex güncel altın fiyatları yorumunda haber akışlarına dikkat çekerek, bu akışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Ons altının temkinli seyrini koruduğunu belirten Gedik Forex; "Dolar endeksi sınırlı kayıpla işlem görürken, ABD hazine tahvilleri pozitif. Bu durum altının yükselişini zorlaştırıyor. Bugün için ABD Hazine Bakanı adayı ve eski Fed Başkanı J. Yellen'ın ABD Senatosu Finans Komitesinde konuşması bulunuyor. Piyasalar, bugün Yellen'a odaklanmış durumda. Siyasi tarafta da, Trump'ın son iş günü, yarın Biden görevini devralacak. Bugün için ABD'de açıklanacak önemli bir veri akışı da bulunmuyor. Haber akışlarına karşı dikkatli olunmalı. Altın, Yellen kaynaklı sınırlı da olsa hareketlenebilir. Ons altın için 1827$ - 1810$ - 1789$ destek noktaları, 1857$ - 1874$ - 1888$ direnç noktaları olarak takip edilebilir." dedi.