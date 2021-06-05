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5 Haziran 22 ayar bilezik fiyatları | Bugün 14 ayar ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar?

05.06.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları son zamanlarda yükselişe geçti. Yatırımcılar veya düğünü olan vatandaşlar 5 Haziran 22 ayar bilezik fiyatlarını araştırmaya koyuldu. Peki bugün 14 ayar ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar?

5 Haziran 22 ayar bilezik fiyatları | Bugün 14 ayar ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar?

Pandemi döneminde dolara olan talebin arttığı gibi altına da talep arttı. Son zamanlarda altının da değeri yükselirken dolarda görülen ani hareketler altındaki yükselişin hızlanmasına neden oldu. Düğünü olanlar veya altın almak isteyen vatandaşlar 5 Haziran 22 ayar bilezik fiyatlarını araştırmaya başladı. Altın, 2021'in başından beri düşüş trendinde seyretmekteydi. Ancak kısa zaman önce bu trend kırılarak ani yükseliş gerçekleştirdi. Peki bugün 14 ayar ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar?

5 Haziran 22 ayar bilezik fiyatları | Bugün 14 ayar ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar?

14 AYAR VE 22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

14 ayar bilezik gram fiyatı 286,96-343,88 TL oldu. 22 ayar bilezik gram fiyatı ise 471,83 - 504,08 olarak kapandı.

5 Haziran 22 ayar bilezik fiyatları | Bugün 14 ayar ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altında yıl başından beri düşüş trendi söz konusuydu. Ancak mart ayı itibarıyla bu trend kırıldı. Söz konusu trendin kırılmasında hem ons altına olan talep hem de dolara olan talep etkili oldu. Mart ayında 428-392 seviyelerinde gezinen gram altın, düşüş trendinin kırılmasıyla hızla yükselişe geçti. Ani yükselişleirn görüldüğü gram altın, daha önce yaptığı zirve olan 530 seviyelerine geri geldi. Haftayı ise kritik seviyeler olan 525,97'de kapattı. Gram altın fiyatı 5 Haziran gününde 525,97 - 525,42 oldu.

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