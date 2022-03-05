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5 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 5 Mart 2022 Cumartesi

05.03.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Mart Bitcoin ve Ethereum fiyatları ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeler vatandaşlar tarafından Rusya Ukrayna savaşı dolayısıyla yakından takip ediliyor. Rusya için alınan yaptırım kararları kripto paraları etkiledi. Peki 5 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? İşte 5 Mart 2022 Cumartesi kripto paralarda son durum...

5 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 5 Mart 2022 Cumartesi

5 Mart Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para piyasaları Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kripto para alım satımı yapmak isteyen veya ellerindeki parayı değerlendirmek isteyen kişiler konuya ilişkin yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Peki 5 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? 5 Mart 2022 Cumartesi kripto paralarda son durum ve güncel fiyatlar haberimizde.

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 5 Mart Cumartesi günü yüzde 5,73 değer kaybı yaşadı.

Bitcoin'in alış fiyatı: 39.013,63 Dolar

Bitcoin'in satış fiyatı: 39.013,62 Dolar

BİTCOİN KAÇ TL?

Bitcoin alış fiyat: 555.359,02 TL

Bitcoin satış fiyatı: 555.358,88 TL

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum 5 Mart Cumartesi günü yüzde 3,82 değer kaybı yaşadı.

Ethereum bugün satış fiyatı; 2.625,7400 Dolar

Ethereum bugün alış fiyat; 2.625,7300 Dolar

ETHEREUM KAÇ TL?

Ethereum alış fiyat: 37.377,4089 TL

Ethereum satış fiyatı: 37.377,2666 TL

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin'in değeri 5 Mart Cumartesi günü yüzde 2,70 geriledi.

Dogecoin satış fiyatı; 0,1227 Dolar

Dogecoin alış fiyatı; 0,1226 Dolar

DOGECOİN KAÇ TL?

Dogecoin alış fiyatı: 1,7466 TL

Dogecoin satış fiyatı: 1,7452 TL

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Ripple 5 Mart Cumartesi günü yüzde 2,85 değer kaybıyla dikkat çekti.

Ripple alış fiyatı: 0,7183 Dolar

Ripple satış fiyatı: 0,7182 Dolar

RİPPLE KAÇ TL?

Ripple alış fiyatı; 10,2250 TL

Ripple satış fiyatı; 10,2236 TL

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Rusya Ukrayna Ethereum Kripto para Dogecoin
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