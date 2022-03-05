5 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 5 Mart 2022 Cumartesi

5 Mart Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para piyasaları Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kripto para alım satımı yapmak isteyen veya ellerindeki parayı değerlendirmek isteyen kişiler konuya ilişkin yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Peki 5 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? 5 Mart 2022 Cumartesi kripto paralarda son durum ve güncel fiyatlar haberimizde.
Bitcoin 5 Mart Cumartesi günü yüzde 5,73 değer kaybı yaşadı.
Bitcoin'in alış fiyatı: 39.013,63 Dolar
Bitcoin'in satış fiyatı: 39.013,62 Dolar
Bitcoin alış fiyat: 555.359,02 TL
Bitcoin satış fiyatı: 555.358,88 TL
Ethereum 5 Mart Cumartesi günü yüzde 3,82 değer kaybı yaşadı.
Ethereum bugün satış fiyatı; 2.625,7400 Dolar
Ethereum bugün alış fiyat; 2.625,7300 Dolar
Ethereum alış fiyat: 37.377,4089 TL
Ethereum satış fiyatı: 37.377,2666 TL
Dogecoin'in değeri 5 Mart Cumartesi günü yüzde 2,70 geriledi.
Dogecoin satış fiyatı; 0,1227 Dolar
Dogecoin alış fiyatı; 0,1226 Dolar
Dogecoin alış fiyatı: 1,7466 TL
Dogecoin satış fiyatı: 1,7452 TL
Ripple 5 Mart Cumartesi günü yüzde 2,85 değer kaybıyla dikkat çekti.
Ripple alış fiyatı: 0,7183 Dolar
Ripple satış fiyatı: 0,7182 Dolar
Ripple alış fiyatı; 10,2250 TL
Ripple satış fiyatı; 10,2236 TL
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