5 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 5 Mart 2022 Cumartesi

5 Mart Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para piyasaları Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kripto para alım satımı yapmak isteyen veya ellerindeki parayı değerlendirmek isteyen kişiler konuya ilişkin yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Peki 5 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? 5 Mart 2022 Cumartesi kripto paralarda son durum ve güncel fiyatlar haberimizde.

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 5 Mart Cumartesi günü yüzde 5,73 değer kaybı yaşadı.

Bitcoin'in alış fiyatı: 39.013,63 Dolar

Bitcoin'in satış fiyatı: 39.013,62 Dolar

BİTCOİN KAÇ TL?

Bitcoin alış fiyat: 555.359,02 TL

Bitcoin satış fiyatı: 555.358,88 TL

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum 5 Mart Cumartesi günü yüzde 3,82 değer kaybı yaşadı.

Ethereum bugün satış fiyatı; 2.625,7400 Dolar

Ethereum bugün alış fiyat; 2.625,7300 Dolar

ETHEREUM KAÇ TL?

Ethereum alış fiyat: 37.377,4089 TL

Ethereum satış fiyatı: 37.377,2666 TL

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin'in değeri 5 Mart Cumartesi günü yüzde 2,70 geriledi.

Dogecoin satış fiyatı; 0,1227 Dolar

Dogecoin alış fiyatı; 0,1226 Dolar

DOGECOİN KAÇ TL?

Dogecoin alış fiyatı: 1,7466 TL

Dogecoin satış fiyatı: 1,7452 TL

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Ripple 5 Mart Cumartesi günü yüzde 2,85 değer kaybıyla dikkat çekti.

Ripple alış fiyatı: 0,7183 Dolar

Ripple satış fiyatı: 0,7182 Dolar

RİPPLE KAÇ TL?

Ripple alış fiyatı; 10,2250 TL

Ripple satış fiyatı; 10,2236 TL

