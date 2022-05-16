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5 milyon kişinin beklediği EYT için son dakika hamlesi! Yıl ve prim şartıyla aşamalar tek tek belirlendi

16.05.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir beklenen EYT ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen milyonlarca kişi buradaki soru işaretlerinin giderilmesini bekliyor. Öncelikli olarak kapsamın belirleneceği ifade edildi, hak sahipleri bir bir tespit edilecek. 5 adımda sonuçlanacak EYT'den kimler yararlanabilecek? İşte son dakika haberinin detayları...

5 milyon kişinin beklediği EYT için son dakika hamlesi! Yıl ve prim şartıyla aşamalar tek tek belirlendi

Son dakika haberi: Çözüm arayışı arayan milyonlarca kişi EYT ile ilgili yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. Birbirinden farklı formüller masada. Kimlerin EYT ile emekli olabileceği belirlenecek. Aşama aşama yapılan planlamayla birlikte aynı şekilde kaynak da bulunacak. İşte beş adımlı EYT formulü...

SON DAKİKA: EYT'DE BEŞ AŞAMALI PLAN BELLİ OLDU!

A) ÖNCE KAPSAM TESPİT EDİLECEK

İlk olarak kimlerin hak sahibi olduğu tespit edilecek. Yasa çıkar çıkmaz hemen emeklilik hakkı kazanacakların sayısı belirlenecek.

Genel olarak EYT'li grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, kişiler oluşturuyor.

B) EMEKLİLİK ŞARTLARI BELİRLENECEK

Kimin hangi şartlarda emeklilik hakkı kazanacağı büyük önem taşıyor. Farklı kurumlarda çalışmış kişiler de tespit edilecek.

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C) KAYNAK BULUNMASI

Ortalama 5 milyon kişi EYT yasasını bekliyor. Bunun devamında sorunun çözümüyle birlikte kaynak bulunacak.

D) UYGULAMA USÜLÜ BELİRLENECEK

E) YASALAŞMA SÜRECİ

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