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5 şehir, tek turizm vizyonu! Doğu ve Güneydoğu’nun turizm gücü birlikte büyüyecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 5 ilin turizm potansiyelini birlikte geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, bölgenin ulusal ve uluslararası görünürlüğünü artıracaklarını açıkladı.

5 şehir, tek turizm vizyonu! Doğu ve Güneydoğu’nun turizm gücü birlikte büyüyecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Elazığ, Adıyaman, Bingöl, Tunceli ve Malatya’nın turizm geleceğinin ele alındığı Bölgesel Turizm Çalıştayı’na katıldı. Ersoy, beş şehrin birbirini tamamlayan büyük bir turizm coğrafyasının parçaları olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

5 şehir, tek turizm vizyonu! Doğu ve Güneydoğu’nun turizm gücü birlikte büyüyecek 1

Turizmi 81 ile ve yılın 12 ayına yaymayı hedeflediklerini belirten Ersoy, bölgedeki turizm ürünlerinin doğru şekilde birbirleriyle ilişkilendirilmesiyle ziyaretçilerin kalış süresinin ve turizmden elde edilen katma değerin artırılabileceğini vurguladı.

5 şehir, tek turizm vizyonu! Doğu ve Güneydoğu’nun turizm gücü birlikte büyüyecek 2

5 ŞEHRİ TÜRKİYE’NİN TURİZM HARİTASINDA DAHA GÜÇLÜ KONUMA TAŞIMA HEDEFİ

Bakan Ersoy, “Elazığ’ı, Adıyaman’ı, Bingöl’ü, Tunceli’yi ve Malatya’yı Türkiye’nin turizm haritasında çok daha güçlü bir konuma taşımak istiyoruz.” dedi.

5 şehir, tek turizm vizyonu! Doğu ve Güneydoğu’nun turizm gücü birlikte büyüyecek 3

TGA’nın küresel tanıtım gücünün Anadolu’nun henüz yeterince keşfedilmemiş değerleri için de kullanıldığını kaydeden Ersoy, beş şehrin ulusal ve uluslararası görünürlüğünü daha da artırmak istediklerini açıkladı.

5 şehir, tek turizm vizyonu! Doğu ve Güneydoğu’nun turizm gücü birlikte büyüyecek 4

TURİZM 81 İLE VE YILIN 12 AYINA YAYILACAK

Ersoy, beş şehrin birbirini tamamlayan büyük bir turizm coğrafyasının parçaları olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bölgedeki turizm ürünlerinin doğru şekilde birbirleriyle ilişkilendirilmesiyle ziyaretçilerin kalış süresinin ve turizmden elde edilen katma değerin artırılabileceğini vurguladı.

5 şehir, tek turizm vizyonu! Doğu ve Güneydoğu’nun turizm gücü birlikte büyüyecek 5

Turizmi 81 ile ve yılın 12 ayına yaymayı hedeflediklerini belirten Ersoy, TGA’nın küresel tanıtım gücünün Anadolu’nun henüz yeterince keşfedilmemiş değerleri için de kullanıldığını kaydetti.

5 şehir, tek turizm vizyonu! Doğu ve Güneydoğu’nun turizm gücü birlikte büyüyecek 6

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Turizm kültür ve turizm bakanı mehmet nuri ersoy
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