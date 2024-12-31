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  4. 5 sene sonra ilk defa zamlanıyor! 1 Ocaktan itibaren marketlerde yüzde 100'lük zam oranıyla satılacak

5 sene sonra ilk defa zamlanıyor! 1 Ocaktan itibaren marketlerde yüzde 100'lük zam oranıyla satılacak

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
31.12.2024 14:24
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Yeni yılda yeni zam... 2019 senesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın aldığı karar üzerine ücretli hale gelen ve 25 kuruştan satışa sunulan plastik poşet, 1 Ocak'tan itibaren yüzde 100'lük zam ile 50 kuruş olacak.

5 sene sonra ilk defa zamlanıyor! 1 Ocaktan itibaren marketlerde yüzde 100'lük zam oranıyla satılacak

Yeni yılda plastik poşet fiyatlarına zam yapılarak 50 kuruş oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik atık kirliliğini önlemek amacıyla 1 Ocak 2019'da plastik poşetleri ücretli hale getirmişti. O günden bu yana poşet fiyatı 25 kuruş olarak belirlenmişti.

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KOMİSYON ONUN İÇİN TOPLANDI

Bakanlık, yeni fiyatı belirlemek için 21 Kasım'da Plastik Poşet Komisyonu Toplantısı düzenledi. Toplantıya, ilgili kamu kurumları, sektör dernekleri ve federasyonlarının temsilcileri katıldı. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yapılan toplantıda, sektör temsilcilerinin görüşleri alındı.

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MALİYETİ FİYATININ 4 KATI

Toplantıda, plastik poşetin perakendecilere maliyetinin 1 lira 19 kuruşluk üretim ve geri kazanım katılım payı (GEKAP) ile 2 lirayı aştığına dikkat çekildi. Ayrıca, 25 kuruşluk eski fiyatın plastik poşet tüketimini azaltmaya yetmediği, bu nedenle kullanımın arttığı ifade edildi. Yeni yıl itibarıyla poşet fiyatının 50 kuruş olması, bu soruna çözüm amaçlı bir adım olarak görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
plastik poşet Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni yıl Poşete zam mı geldi Zamlı poşet fiyatı
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