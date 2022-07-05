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  4. 5 Temmuz 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları! 5 Temmuz 2022 Salı

5 Temmuz 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları! 5 Temmuz 2022 Salı

05.07.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Temmuz 2022 Salı tarihinde, yani haftanın ikinci gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapmaya devam ediyor. 22 ayar bilezik son kapanışını 894,86 TL'den yapmıştı. Bu hafta da 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ilgiyle takip edildi. İşte 5 Temmuz 2022 Salı altın bilezik fiyatları...

5 Temmuz 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları! 5 Temmuz 2022 Salı

5 Temmuz Salı günü, yani haftanın ikinci gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etmişti. 22 ayar altın bilezik bugün yeşil yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 5 Temmuz 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

5 TEMMUZ'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

5 Temmuz Salı günü 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 894,86 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, 4 Temmuz 2022 itibariyle 893,34 TL alış ve 904,95 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 5 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 5 Temmuz 2022 SalıALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! 5 Temmuz 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? 5 Temmuz 2022 Salı

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Önceki kapanışını 712,52 TL'den yapan 18 ayar altın ise 713,55 TL alış ve 713,68 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 647,62 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,14 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 540,04 TL alış ve 648,52 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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