FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 5 TL ile 200 km giden elektrikli araç yaptılar! Ödül yağdı

5 TL ile 200 km giden elektrikli araç yaptılar! Ödül yağdı

01.09.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEKNOFEST KARADENİZ'de; 5 TL ile 200 km giden elektrikli araç yapan, 4 yılda 3 defa üçüncülük ve jüri özel ödülü alan üniversitenin standı yoğun ilgi gördü.

5 TL ile 200 km giden elektrikli araç yaptılar! Ödül yağdı

Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde 19-24 Temmuz tarihlerinde TEKNOFEST çerçevesinde düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katılan Altınbaş Üniversitesi EVA Team ekibi 9 ayda geliştirdikleri elektrikli araçla üçüncülük derecesi elde etti. Takım ayrıca, tanıtım ve yaygınlaştırma ödülünün de sahibi oldu. Proje akademik danışmanı Doç. Dr. Süleyman Baştürk aracın üniversitelerindeki öğrenciler tarafından tasarlanıp üretildiğini söyledi.

Altınbaş Üniversitesi EVA Team’in yaptığı araçlar TEKNOFEST KARADENİZ’de yerini aldı. Altınbaş Üniversitesi Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Süleyman Baştürk koordinatörlüğünde kurulan EVA Team'in yaptığı teknolojik ürünler büyük ilgi gördü.

AW702369_03

5 TL İLE 200 KİLOMETRE GİDEN ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

Üniversite tarafından yapılan ve 2019-2021-2022 yıllarında düzenlenen TEKNOFEST Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda üçüncülük derecesi alan araçlar TEKNOFEST KARADENİZ'de görücüye çıktı. Elektrikli araçların yanı sıra Otonom araçlar, İnsansız Hava Araçları (İHA), İnsansız Deniz Araçları (İDA) ve Roket de üreten üniversite, ziyaretçilerin takdirini kazandı.

AW702369_04

4 YILDA 3 DEFA ÜÇÜNCÜLÜK VE JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

TEKNOFEST başarıları hakkında bilgi veren Doç. Dr. Süleyman Baştürk, 4 yılda 3 defa üçüncülük ve jüri özel ödülü aldıklarını söyledi. Baştürk, "TEKNOFEST KARADENİZ’de özellikle çocuklardan ve gençlerden çok yoğun bir ilgi var. Üniversitemizin projelerini tüm katılımcılara detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştık. Burada bizim üniversitemiz bünyesinde 2018 yılında kurduğumuz EVA Team adıyla elektrikli araç takımı bünyesinde yürüttüğümüz projelerin sonucunda bugünkü seviyeye geldik. Bu takım bünyesinde biz elektrikli araç, otonom araç, insansız hava araçları, insansız su altı araçları ve roket projeleri yürütüyoruz. Bu projelerimizle TEKNOFEST bünyesinde yapılan çeşitli yarışmalara katılıyoruz. Özellikle elektrikli araç yarışlarında 4 yılda 3 defa üçüncülük ve jüri özel ödülünü almış bulunmaktayız. Bunun haricinde otonom araç yarışlarında da en iyi takım ruhu ödülü aldık. Diğer yarışlarda da oldukça iyi sıraları elde ediyoruz. Tabii, bu projelerden elde ettiğimiz bilgi birikimini, kurumsal alt yapıyı farklı reel projelere dönüştürmek ve sanayi ihtiyaçlarına yönelik projelere dönüştürmek üzere yine üniversitemiz bünyesinde Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni de (AUTONOM) kurmuş bulunmaktayız. Burada olan araçlarımızı biz tabi yarışlara yönelik ürettik. EVA- 2S aracımız geçen sene elektrikli araç yarışlarında üçüncülük ödülü almıştı. Bu yarışlar verimliliği öne çıkaran yarışlardır. Dolayısıyla bir yarış pisti var. Bu pistte 60 dakika içerisinde 30 tur atılması isteniyor. Bu 30 turu en düşük enerji sarfiyatıyla atan araçlar artı ürettiğiniz ürünlerin yerlilik oranına göre bir sıralamaya tâbi tutuluyor. EVA-2S aracımız geçen sene yarış pistindeki en verimli aracımızdı" dedi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Almak isteyenler birbiriyle yarıştı... İşte balık fiyatlarıAlmak isteyenler birbiriyle yarıştı... İşte balık fiyatları
Harekete geçildi! Memurlara 10 kat promosyon...Harekete geçildi! Memurlara 10 kat promosyon...
Büyük indirim geliyor! Benzin, motorin... Büyük indirim geliyor! Benzin, motorin...
Anahtar Kelimeler:
Teknofest elektrikli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Faizsiz, geri ödemesiz 250 bin lira verilecek!

Faizsiz, geri ödemesiz 250 bin lira verilecek!

Doğal gaz ve elektriğe büyük zam geldi!

Doğal gaz ve elektriğe büyük zam geldi!

Önce Halep, sonra Şam! İsrail'den Suriye'ye peş peşe füze saldırısı

Önce Halep, sonra Şam! İsrail'den Suriye'ye peş peşe füze saldırısı

İzmir'de dehşet! Yasak aşk yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü

İzmir'de dehşet! Yasak aşk yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü

Akaryakıt fiyatını yakından ilgilendiriyor!

Akaryakıt fiyatını yakından ilgilendiriyor!

Emekli promosyonunda yeni adım! Bankalar duyurdu: Süre değişti

Emekli promosyonunda yeni adım! Bankalar duyurdu: Süre değişti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Esra Erol 'Bana öyle bakma' dedi! Kocası Ali Özbir dayanamadı

Esra Erol 'Bana öyle bakma' dedi! Kocası Ali Özbir dayanamadı

Amsterdam’ın en ünlü sokağı kapanacak mı? "Evden çalışıyorlar"

Amsterdam’ın en ünlü sokağı kapanacak mı? "Evden çalışıyorlar"

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Bu sefer şaşırttı: İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz

Bu sefer şaşırttı: İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz

Hastalığı doktorları şoke etti! “Yerçekimine alerjim var”

Hastalığı doktorları şoke etti! “Yerçekimine alerjim var”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.