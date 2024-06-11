5 TL madeni parada şimdi de 'logo' tartışması: "Bu ülke sizin babanızın malı mı?"

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce basılan 5 TL'lik madeni paraların üzerinde yer alan Atatürk rölyefinin ardından şimdi de 'Türkiye Yüzyılı' logosuna tepki geldi.

"AK PARTİ İKTİDARI ÇİFTÇİYİ KADERİNE TERK ETTİ"

CHP'li Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, AK Parti iktidarının tarımı unuttuğunu, çiftçiyi kaderine terk ettiğini ve üretimi önemsemediğinin belirterek şöyle konuştu:

"Ekmeklik buğday fiyatları açıklandı; 9,25 lira. Desteklerle beraber 11 liraya geliyor. Geçen yıl açıkladıkları 8,25 lira. 8,25 liradan 11 liraya geldi. Yüzde 12 arttı. Peki, bu arada enflasyon ne kadardı; yüzde 75. Mazot ne kadar arttı diye baktık; 21,5 liradan 39,28'e gelmiş, iki katına çıkmış. Gübre fiyatlarını hiç söylemiyorum. Bu namertliktir, vicdansızlıktır, çiftçiyi kaderine terk etmektir.

"HİÇ OLMAZSA MALİYETİ KARŞILAYAN BİR ARTIŞ YAPSINLAR"d

Buradan iktidara sesleniyoruz; bir an önce kendilerine gelsinler, en azından maliyetleri karşılayacak bir fiyat açıklasınlar. Ziraat Mühendisliği Odası, 1 kilo buğday fiyatının maliyetinin 10,89 liraya geldiğini söylüyor. Maliyetinin bile altında bir rakamla çiftçiyi böylesine zor bir duruma sokmak ancak AKP'nin yapabileceği vicdansız bir uygulamadır. Akıllarını başlarına alsınlar, çiftçinin sesine kulak versinler ve hiç olmazsa maliyeti karşılayan bir artış yapsınlar. Geçen yıldan bu yana vatandaşımızın temel gıda maddesi olan ekmek 6,5 liradan 10 liraya çıktı. Madem siz ekmeği 10 liraya çıkardınız da o zaman buğdayı niye 8, 25'ten 11 liraya çıkarıyorsunuz. Buğday üreticisinin, çiftçinin suçu ne? Cuma günü Tekirdağ'da buğday mitingimizi gerçekleştireceğiz. Çiftçilerimiz, köylülerimiz, tarlaya terini akıtan emekçilerimiz, bu tahıl fiyatlarını protesto etmek üzere alanlarda olacak. Saat 15.00'te Tekirdağ meydanında genel başkanımız öncülüğünde çiftçilerimizin sesine ses katacağız."

"TÜRKİYE'NİN PARASI, SİZİN AKP REKLAMI YAPACAĞINIZ BİR ALAN MI?"

Ardından Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basılan madeni 5 lirada 'Türkiye Yüzyılı' logosunun yer almasına tepki gösteren Emir, "Siz hangi hakla Türkiye Cumhuriyeti'nin parasına, 'Türkiye Yüzyılı' amblemi basıyorsunuz. Bu ülke sizin babanızın malı mı? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, AKP'nin yan kuruluşu mu? Türkiye'nin parası, sizin AKP reklamı yapacağınız bir alan mı? Çok hevesliyseniz, matbaaya parasını verip, kendi paranızı bastırırsınız. İstediğiniz kadar da satarsınız ama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na talimat verip, kendi sloganınızı para üzerine basmak hadsizliktir ve bir iktidarın asla aklından geçirmemesi gereken bir şeydir" diye konuştu. (DHA)

5 TL'LİK MADENİ PARALAR TEDAVÜLDE

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Cumhuriyetin 100. yılı hatırası olarak 5 TL değerinde madeni para basmış ve 29 Ekim'de tedavüle sokmuştu. 100 milyon adet ve bir defaya mahsus olarak basılan 5 lira değerindeki madeni para için geçtiğimiz cumartesi Resmi Gazete'den bir karar yayımlanmıştı. Kararla birlikte 5 TL'lik madeni para tedavüle çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan tebliğde, 28/5/1970 tarihli ve 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanunun uyarınca, bakanlığa bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce özellikleri belirtilen 5 lira değerindeki madeni paraların basıldığı belirtilmişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





