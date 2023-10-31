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5 Türk Lirası madeni para resmen tedavüle verildi! Karar Resmi Gazete'de: Darphane tam 100 milyon adet bastı

31.10.2023 08:16 | Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde duyurduğu Cumhuriyet'in 100. yılı anısına 100 milyon adet 5 TL değerinde madeni hatıra parasının basılmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Basılan madeni 5 Türk Lirası tedavüle verildi.

5 Türk Lirası madeni para resmen tedavüle verildi! Karar Resmi Gazete'de: Darphane tam 100 milyon adet bastı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Cumhuriyetin 100. Yılı Anısına 5 TL Değerindeki Madeni Hatıra Paraların Çıkarılmasına İlişkin Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan kararla, 28 Mayıs 1970 tarihli ve 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun uyarınca, bakanlığa bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100. yılı anısına 100 milyon adet ile sınırlı 5 TL değerindeki madeni hatıra paraların basıldığı ve tedavüle verildiği aktarıldı.

AA-20231028-32548968-32548966-HAZINE_VE_MALIYE_BAKANLIGI_CUMHURIYETIN_100_YILINA_OZEL_BASILAN_5_TURK_LIRASI_HATIRA_PARASINI_TANITTI

"TÜRKİYE YÜZYILI" LOGOSU

  1. yıl temalı "5 Türk Lirası" tedavül hatıra paranın iç göbeğinde "Türkiye Yüzyılı" logosu kullanıldı. Logonun üzerinde "5" ibaresi, alt kısmında ise "Türk Lirası" ibaresi bulunuyor.

DIŞ HALKADA "SELÇUKLU YILDIZI"

Dış halkada sekiz köşeli "Selçuklu yıldızı" motifi ve bu motifin dış hatlarının tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.

AA-20231028-32548968-32548967-HAZINE_VE_MALIYE_BAKANLIGI_CUMHURIYETIN_100_YILINA_OZEL_BASILAN_5_TURK_LIRASI_HATIRA_PARASINI_TANITTI

SELÇUKLU YILDIZININ SOLUNDA "TL SİMGESİ", SAĞINDA İSE "TC"

Dış halkadaki Selçuklu yıldızının solunda "TL simgesi", sağında ise "TC" sembolleri güvenlik unsuru olarak yer aldı. Altta ise basım yılı "2023" tarihi yer aldı.

PARANIN AĞIRLIĞI 8,25 GRAM

Ay ve yıldız dış halka ve göbeğin kesiştiği yere gelecek şekilde konumlandırıldı. Paranın ağırlığı 8,25 gram, çapı ise 28,15 milimetre olarak basıldı.

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Türk lirası

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