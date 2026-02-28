FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

50 milyon aboneyi ilgilendiriyor! Akıllı sayaç dönemi yarın başlıyor

Türkiye’de 50 milyonu aşkın elektrik abonesini kapsayan Milli Akıllı Sayaç Sistemleri (MASS) projesi 1 Mart (yarın) itibarıyla başlıyor. Kademeli dönüşümle hem kayıp-kaçak azalacak hem de tüketici anlık veriyle faturasını yönetebilecek.

50 milyon aboneyi ilgilendiriyor! Akıllı sayaç dönemi yarın başlıyor
Cansu Çamcı

Türkiye, enerji piyasasında dijitalleşme yolunda kritik bir adım atıyor. Enerji kullanımını optimize etmek ve verimliliği artırmak amacıyla geliştirilen Milli Akıllı Sayaç Sistemleri (MASS), 1 Mart’tan itibaren kademeli olarak hayata geçiriliyor. Proje, elektrik dağıtım altyapısında uçtan uca veri entegrasyonu sağlayarak akıllı şebeke dönüşümünü hızlandırmayı hedefliyor.

ÖNCELİK YÜKSEK TÜKETİM VE SÜRESİ DOLAN SAYAÇLARDA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütülecek dönüşümde kaynak verimliliği esas alınacak. İlk aşamada 10 yıllık muayene süresi dolan sayaçlar, yıllık tüketimi 10 megavatsaat ve üzeri olan aboneler ile bir panoda 4 ve üzeri sayaç bulunan noktalar önceliklendirilecek. Yeni binalarda ise belirli şartlar altında tüm sayaçların akıllı olması zorunlu olacak.

Dağıtım şebekesinin izlenmesi açısından kritik görülen noktalardaki sayaçlar da akıllı sistemle değiştirilecek. Böylece kesintiler ve gerilim kalitesi daha etkin biçimde takip edilecek.

2026'DA 6 MİLYON SAYAÇ, 2028'DE TAM DÖNÜŞÜM

Proje kapsamında Türkiye genelindeki 50 milyonu aşkın elektrik abonesinin sayacının aşamalı olarak akıllı sisteme geçirilmesi planlanıyor. İlk etapta yeni aboneliklerde akıllı sayaç kurulacak. Mevcut abonelerde ise muayene süresi doldukça değişim yapılacak. 2026 sonuna kadar yaklaşık 6 milyon sayacın sisteme dahil edilmesi, 1 Ocak 2028 itibarıyla ise tüm sayaçların yüzde 100 yerli ve milli yazılım altyapısıyla akıllı hale getirilmesi hedefleniyor.

Sanayi ve ticarethane abonelerinin yüksek tüketimli sayaçları da 2028’e kadar kademeli olarak değiştirilecek.

TÜKETİCİYE EK BEDEL YOK

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Barış Erdeniz, akıllı sayaçlar için tüketicilerden herhangi bir bedel alınmayacağını vurguladı. Sayaç maliyetinin abonelere yansıtılmaması, dönüşümün hızlanması açısından kritik görülüyor.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ise bu sürecin yalnızca teknik bir yenileme olmadığını, tüketici odaklı enerji yönetiminin bir parçası olduğunu belirtti. Yılmaz’a göre akıllı sayaçlar, kayıp-kaçakla mücadelede önemli katkı sağlayacak ve şebeke kalitesini artıracak.

ANLIK VERİYLE TASARRUF VE SİSTEM VERİMLİLİĞİ

Akıllı sayaçlarla tüketim anlık olarak izlenebilecek. Bu sayede aboneler tüketim profilini değiştirerek enerji tasarrufu sağlayabilecek. Aynı zamanda teknik ve teknik olmayan kayıplar daha hızlı tespit edilerek müdahale edilecek.

Uzmanlara göre kayıp-kaçakta sağlanacak küçük bir iyileşme bile ülke genelinde teravatsaat düzeyinde enerji tasarrufu anlamına geliyor. Bu da milyarlarca liralık ekonomik potansiyel ve daha güçlü, esnek ve şeffaf bir elektrik altyapısı demek.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karaköy'de özel üretim Türk motifli satranç ve tavlalar yabancı müşterilerden yoğun talep görüyorKaraköy'de özel üretim Türk motifli satranç ve tavlalar yabancı müşterilerden yoğun talep görüyor
Altında 53 yıl sonra bir ilk: 7 ay üst üste devam ettirdi!Altında 53 yıl sonra bir ilk: 7 ay üst üste devam ettirdi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

CHP'li vekilden canlı yayında çarpıcı 'mutlak butlan' iddiası

CHP'li vekilden canlı yayında çarpıcı 'mutlak butlan' iddiası

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.