"%50 + %20 indirim" dönemi bitiyor! Bakanlık harekete geçti

Ticaret Bakanlığı, indirimli satış kampanyalarına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Artan tüketici şikayetleri ve tespit edilen ihlaller üzerine harekete geçen Bakanlık, indirimli satış reklamlarının tüketiciyi yanıltmaması için saha kontrollerine ağırlık verdi.

Edinilen bilgilere göre Bakanlık, indirimli satışların tüketiciler üzerindeki yönlendirici etkisini dikkate alarak, reklamların "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği" hükümlerine tam uyumlu olmasını istiyor.

YANILTICI İNDİRİM YÖNTEMLERİ MERCEK ALTINDA

Yapılan denetimlerde, "yüzde 50 + yüzde 20 + yüzde 10" şeklinde peş peşe sunulan indirim hesaplamalarının tüketicilerde yanlış algıya neden olduğu belirlendi.

Ayrıca reklamların ana metninde tüm ürünlerde indirim varmış gibi bir izlenim oluşturulmasına rağmen, dipnotlarla çok sayıda ürünün kampanya dışında bırakıldığı tespit edildi. Kampanya şartlarının okunamayacak kadar küçük ve silik puntolarla yazılması, indirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmemesi ile sadakat kartı kampanyalarında referans fiyatların gerçeğe aykırı şekilde yüksek gösterilmesi de denetimlerde öne çıkan ihlaller arasında yer aldı.

CEZALAR 39,9 MİLYON LİRAYA KADAR ÇIKABİLİYOR

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında mevzuata aykırı reklam yapan reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşları yaptırımla karşı karşıya kalıyor. Reklam Kurulu, ihlalin niteliğine göre reklamların durdurulmasına, aynı yöntemle düzeltilmesine veya idari para cezası uygulanmasına karar verebiliyor.

İdari para cezaları ise reklamın yayımlandığı mecraya göre 99 bin 339 liradan başlayıp 39 milyon 916 bin 524 liraya kadar çıkabiliyor. Ceza miktarı belirlenirken haksız kazancın büyüklüğü, tüketicinin uğradığı zarar ile ihlali gerçekleştiren tarafın kusur durumu dikkate alınıyor.

BAKANLIKTAN "ÖNCE UYARI, SONRA CEZA" YAKLAŞIMI

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması ve işletmelerin yüksek tutarlı cezalarla karşılaşmaması amacıyla ilgili meslek kuruluşları ile üyelerine bilgilendirme yaptı.

Bakanlık uzmanları, reklamların yürürlükteki mevzuata tam uyumlu hazırlanması gerektiğine dikkat çekerken, spekülatif fiyat hareketlerine neden olan ve dürüstlük kuralına aykırı tüm ticari uygulamaların titizlikle izlenmeye devam edileceğini vurguladı.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır