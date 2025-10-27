FİNANS

500 bin konut projesinde fiyatlar belli oldu! Başvuru için '1 yıl' detayı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yüzyılın konut projesi "500 bin sosyal konut"un detaylarını açıkladı. 500 bin konut projesinde İstanbul ve dışındaki ev fiyatları belli oldu. Başvuru için, en az 1 yıl o il ve ilçede oturmuş olmak gerekecek, 10 yıl Türk vatandaşlığı sorulacak.

Cansu Akalp

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği 'Yüzyılın Konut Projesi'nin tüm detaylarının anlatıldığı videolu bir paylaşım yaptı. Proje ile 2 milyondan fazla kişi sağlam, afetlere dirençli, güvenli, modern konutlara uygun fiyatlarla kavuşacak.

AYLIK NET GELİR EN FAZLA 145 BİN LİRA OLABİLECEK!

Kurum'un paylaştığı videoya göre; projeye 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar başvurabilecek.

Projede; şehit aileleri ve gaziler, engelliler, emekliler, 3 ve daha fazla çocuklu aileler ile 18-30 yaş arası gençlere kontenjan ayrılacak. İstanbul'da projeye başvuranların hane halkı aylık net geliri en fazla 145 bin lira olabilecek. Anadolu illerinde ise bu sınır 127 bin lira olacak.

1 YIL İKAMET ŞARTI!

Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil tapuda kayıtlı bağımsız konutu veya TOKİ ile sözleşmesi bulunmaması da gerekiyor. İl merkezindeki projeler için il merkezinde, ilçedeki projeler için ilçede, beldedeki projeler için proje belgesinde geriye dönük en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.

FİYATLAR DA AÇIKLANDI

Konutlar 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1'lerden oluşacak. Yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneğiyle satışa sunulacak konutların piyasası yine İstanbul'da farklı, Anadolu'da farklı olacak.

Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin TL'den satışa sunulacak.

İstanbul'da da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2 +1'ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 950 bin TL'den satışa sunulacak.

NASIL BAŞVURULACAK?

Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak.

Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.

KİRALIK SOSYAL KONUT SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

İstanbul’da yapılacak 100 bin konuta ek olarak 15 bin kiralık konut üretilecek. Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.
Evler 3 yıl süre ile kiralanacak. Kiralanan konutların; yönetimi, bakımı ve denetimi devlet tarafından sağlanacak.

