500 bin sosyal konut Van TOKİ kurası sonuçları belli oldu! İşte sorgulama listesi

Türkiye genelinde 81 ilde yapılacak 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura süreci devam ediyor. TOKİ 500 bin konut hamlesinde Van için kura çekimi tamamlandı. 6803 konut için hak sahipleri belirlendi. İşte TOKİ Van kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı...

Cansu Akalp

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projeleri arasında yer alan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura süreci Van etabıyla devam ediyor. Başvuru yapan binlerce vatandaş, kura çekiminin canlı yayın bilgileri ile sonuçların nasıl ve nereden öğrenileceğini araştırıyor. Peki, TOKİ Van 6 bin 803 konut kura çekimi canlı yayın nereden izlenir? TOKİ Van kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Van'da kura çekimi gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı takvim doğrultusunda deprem bölgesinden başlayan süreç devam ederken TOKİ Van kura sonuçları belli oldu.

İşte Van TOKİ kurası sonuç sorgulama ve isim listesi;

VAN'DA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Van Merkez (Edremit-İpekyolu-Tuşba): 3.500 konut

Başkale: 211 konut

Çaldıran: 300 konut

Erciş: 1.500 konut

Gevaş: 100 konut

500 bin sosyal konut Van TOKİ kurası sonuçları belli oldu! İşte sorgulama listesi 1

Gürpınar: 250 konut

Muradiye: 300 konut

Özalp: 500 konut

Saray: 142 konut

TOKİ VAN KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

Kura çekiminde konut sahipliğine hak kazanan isimler belli oldu. Aşağıdaki linke tıklayarak başvuru sonucuna ulaşabilirsiniz;

https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/

CANLI NASIL İZLENİR?

TOKİ Van kura çekimi TOKİ Youtube sayfası üzerinden canlı olarak takip ediliyor. TOKİ kuraları noter huzurunda yapılıyor.

TOKİ VAN KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEKLER LİSTESİ

TOKİ Van kura sonuçları asil ve yedek isim listesi, gün içinde e-Devlet sistemine yüklenecek. Adaylar, e-Devlet'e T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

