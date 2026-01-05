500 bin sosyal konut Van TOKİ kurası sonuçları belli oldu! İşte sorgulama listesi

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projeleri arasında yer alan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura süreci Van etabıyla devam ediyor. Başvuru yapan binlerce vatandaş, kura çekiminin canlı yayın bilgileri ile sonuçların nasıl ve nereden öğrenileceğini araştırıyor. Peki, TOKİ Van 6 bin 803 konut kura çekimi canlı yayın nereden izlenir? TOKİ Van kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar...
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Van'da kura çekimi gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı takvim doğrultusunda deprem bölgesinden başlayan süreç devam ederken TOKİ Van kura sonuçları belli oldu.
İşte Van TOKİ kurası sonuç sorgulama ve isim listesi;
Van Merkez (Edremit-İpekyolu-Tuşba): 3.500 konut
Başkale: 211 konut
Çaldıran: 300 konut
Erciş: 1.500 konut
Gevaş: 100 konut
Gürpınar: 250 konut
Muradiye: 300 konut
Özalp: 500 konut
Saray: 142 konut
Kura çekiminde konut sahipliğine hak kazanan isimler belli oldu. Aşağıdaki linke tıklayarak başvuru sonucuna ulaşabilirsiniz;
https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/
TOKİ Van kura çekimi TOKİ Youtube sayfası üzerinden canlı olarak takip ediliyor. TOKİ kuraları noter huzurunda yapılıyor.
TOKİ Van kura sonuçları asil ve yedek isim listesi, gün içinde e-Devlet sistemine yüklenecek. Adaylar, e-Devlet'e T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
Okuyucu Yorumları 0 yorum