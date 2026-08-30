500 bin TL'nin getirisi banka banka belli oldu: İşte mevduat faizinde son durum

500 bin TL mevduat getirisi pek çok vatandaş tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle birikimlerini bankada vadeli mevduatta değerlendirmek isteyenler bankaların sunduğu mevduat faizlerini ve 32 günlük vadede sağlanan getirisi araştırıyor. Banka banka son rakamlar belli oldu. İşte mevduat faizlerinde son durum...

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası'nda faiz oranı yüzde 38 olarak belirtilirken, 500 bin TL'nin net kazancı 13.742,47 TL, vade sonu bakiyesi ise 513.742,47 TL olarak hesaplandı.

HALKBANK

Halkbank’ta yüzde 35 faiz oranıyla 500 bin TL’nin net kazancı 12.657,53 TL olurken, vade sonu bakiyesi 512.657,53 TL olarak gerçekleşiyor.

ENPARA

Enpara’da yüzde 35,5 faiz oranıyla net kazanç 12.838,36 TL, vade sonu bakiyesi ise 512.838,36 TL olarak hesaplanıyor.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi’de Sınırsız Hesap TL, Günlük Vadeli Hesap için yüzde 41,5 faiz oranıyla 500 bin TL’nin net kazancı 13.401,07 TL, vade sonu bakiyesi ise 513.401,07 TL olarak hesaplanıyor.

İŞ BANKASI

İş Bankası’nda yüzde 38,5 faiz oranıyla net kazanç 13.923,29 TL olarak hesaplanırken, vade sonunda toplam tutar 513.923,29 TL oluyor.

ANADOLUBANK

Anadolubank’ta yüzde 46 faiz oranıyla net kazanç 14.370,54 TL, vade sonu bakiyesi 514.370,54 TL olarak hesaplanıyor.

ALTERNATİF BANK

Alternatif Bank’ta VOV Hesap, Günlük Vadeli Hesapta yüzde 45 faiz oranıyla net kazanç 14.089,93 TL, vade sonu bakiyesi ise 514.089,93 TL oluyor.

ING

ING’de yüzde 38 faiz oranıyla net kazanç 13.742,47 TL olarak hesaplanırken, vade sonu bakiyesi 513.742,47 TL oluyor.

ZİRAAT KATILIM

Ziraat Katılım'da Günlük Vadeli Hesap yüzde 36 kar payı oranı ile net kazanç 10.597,85 TL, vade sonu bakiye 510.597,85 TL oluyor.

VAKIF KATILIM

Vakıf Katılım’da Günlük Vadeli Hesap, yüzde 39,5 kar payı oranı ile net kazanç 14.484,39 TL, vade sonu bakiyesi ise 514.484,39 TL olarak hesaplandı.

TEB

TEB ve CEPTETEB’de Günlük Vadeli Hesap, yüzde 42 faiz oranıyla net kazanç 13.873,21 TL olurken, vade sonu bakiyesi 513.873,21 TL'ye ulaşıyor.

FİBABANKA

Fibabanka’da Günlük Vadeli Hesap, yüzde 45 faiz oranıyla net kazanç 14.383,86 TL, vade sonu bakiyesi ise 514.383,86 TL oluyor.

QNB

QNB’de, E-Vadeli Mevduat Hesabı, Standart Vadeli Hesap, yüzde 38,75 faiz oranıyla net kazanç 14.013,7 TL, vade sonu bakiyesi 514.013,7 TL olarak hesaplanıyor.

AKBANK

Akbank’ta yüzde 39,5 faiz oranıyla net kazanç 14.284,93 TL, vade sonu bakiyesi ise 514.284,93 TL olarak hesaplanıyor.

GARANTİ

Garanti BBVA'da, E-Vadeli Hesap, Standart Vadeli Hesap, yüzde 39 faiz oranıyla net kazanç 14.104,11 TL olurken, vade sonu bakiyesi 514.104,11 TL olarak hesaplanıyor.

HAYAT FİNANS

Hayat Finans'ta yüzde 41,49 Kar Payı Oranıyla net kazanç 15.004,6 TL, vade sonu bakiyesi 515.004,6 TL oluyor.

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans’ta, Günlük Vadeli Hesap, yüzde 45 kar payı oranıyla net kazanç 15.338,12 TL, vade sonu bakiyesi 515.338,12 TL olarak hesaplanıyor.

Mevduat faiz oranlarının bankaların kampanyalarına, müşteri koşullarına ve dönemsel uygulamalarına göre değişebiliyor. Bu nedenle güncel faiz oranı ve net getiri tutarlarının kontrol edilmesi ve güncel bilgilerin bankalardan alınması önem taşıyor.