500 liralık banknotun basılmama sebebini açıkladı! Fatih Altaylı ‘Emekli maaşı 2 para, asgari ücret 3 para’ örneği ile anlattı: 500 değil 5000 liralık kağıt para…

2009 yılında piyasaya sürülen 200 TL banknotun Amerikan doları karşılığı yaklaşık 135 dolardı. Bugün ise 6,50 dolara denk geliyor. Yükselen enflasyona karşı zaman zaman yeni banknot basılacağına dair söylentiler çıksa da banknot basma yetkisi bulunan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi tarafından defalarca yalanlandı.

Peki yüksek değerde banknot basılması gerekiyor mu? Konuya ilişkin çok çarpıcı değerlendirme Gazeteci Fatih Altaylı’dan geldi.

PSİKOLOJİK OLARAK ‘ENFLASYON YÜKSEK’ MESAJI VERİYOR

Bu banknotların çıkmasının psikolojik olarak enflasyonun çok yüksek olduğunu düşündürttüğünü dile getiren Altaylı, “Moral etkisi var. Ben çıkmamasını şuna da yoruyorum. Kimse bu miktarda paraları yanında taşıyamıyor.

Bugün ekip arkadaşlarımızla İstanbul’un ortalama bir lokantasına yemeğe gitsek ortalama en aşağı 5-6 bin TL para veririz. Napıcaz, böyle para mı vereceğiz. O yüzden kredi kartını kullanırım. Belki kredi kartını kullanmayı teşvik etmek ve ekonomiyi kayıt altında tutmak için yapıyorlar, bilemiyorum” ifadelerini kullandı.

“SEÇİM SONRASI 20 DEĞİL 12 SİMİT ALACAĞIZ”

200 liranın alım gücüne dair de simit hesabı yapan Altaylı, “Birisi sosyal medyada yazmış. ‘200 lira çıktığında bugün 20 simit, o zaman 200 simit alınıyordu.’ Yanılıyor. O zaman 50 kuruştu. 400 simit alıyorduk. Bugün 200 simit alıyor ki seçime kadar ertelenen simit zammı ile! Seçimden sonra 20 simit de alamayacak. 12-13 simit alacak” diye yorumda bulundu.

“O GÜNKÜ 200 LİRA SEVİYESİNDE BANKNOT İÇİN 5000 BİN TL’LİK BANKNOT BASMAK GEREKİR”

Neden 500 liralık banknot basılmadığına dair düşüncesini açıklayan Altaylı şunları söyledi:

“Bunu biz görüyoruz, o bu görüyor, iktidarın görmemesi mümkün mü? Yapmıyorlar, yapmak işlerine gelmiyor. Çünkü o günkü 200 lira seviyesinde bir para basmak istesen bugün 5000 liralık banknot yapmak lazım.

“EMEKLİ MAAŞI 2 PARA, ASGARİ ÜCRET 3 PARA”

Şimdi emekli maaşı 10 bin lira. Bankaya maaş almaya gidiyorsun 2 tane para veriyorlar eline. Al güle güle kullan. Bunun elbette moral etkisi var. Bakarsın fenalık geçirirsin, 2 para aldım diye. Asgari ücret 3 para, hadi 4 de. Öğretmen maaşı 4 para… Tabii ki o yüzden yapmıyorlar. Ama ne oluyor, herkes cebinde yeniden dolar taşıyor.

“SABAH CEBİM ŞİŞ, AKŞAMA KALMIYOR”

İstanbul’da otopark parası 400 TL. Nasıl olacak bu iş. 10 dolar verdiğinde işin oluyor da öbürü olmuyor. Bi insan kaç tane 200 lira taşır cebinde? Cebim şiş geziyorum ama sabah çıkıyorum akşama kalmıyor.”







