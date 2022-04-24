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500 TL banknot mu geliyor? 500 TL banknot ve 5 TL'lik madeni para geliyor iddiası doğru mu?

24.04.2022 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yayılan iddialar sonrası 500 TL'lik banknot ve 5 TL'lik madeni para gelip gelmeyeceği merak edildi .Ziraat Bankası'nın eski genel müdür yardımcısının yapmış olduğu paylaşım ile 500 TL'lik yeni banknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıkların başladığı iddia edildi. Peki 500 TL banknot mu geliyor? İşte merak edilenler...

500 TL banknot mu geliyor? 500 TL banknot ve 5 TL'lik madeni para geliyor iddiası doğru mu?

Türk Lirası dolar ve euro karşısında erimesini sürdürürken, son olarak en büyük banknotun 500 TL olacağı yönünde bir iddia gündeme geldi. Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu'dan gelen bir iddia konunun sorgulanmasına yol açtı. Peki 500 TL'lik banknot mu geliyor?

500 TL'LİK BANKNOT MU GELİYOR?

Twitter hesabı üzerinden 500 TL’lik banknot ve 5 TL’lik madeni paraların basımı için hazırlıkların yapıldığı iddia edilirken, konunun gerçekliği de merak edildi.

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu'dan gelen iddialar araştırma konusu oldu. Babuşçu paylaşımında Merkez Bankası'nın hazırlıklara başladığını söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"500'lük banknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıklar başladı"

İDDİALAR HAKKINDA HENÜZ NET BİR AÇIKLAMA YOK

İddiaların gerçekliği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise 500 TL banknot iddiası hakkında konuşarak şu ifadeleri kullandı:

"Paramızı pul edenlerin, 500 liralık banknot çıkaracağı söyleniyor. Ama o da yetmez. En büyük banknot olan 200 lira, 2009 Ocak ayında çıkarıldı. O gün 200 lira ile alınan aynı mal ve hizmeti, bu gün almak için: 2 tane 500'lük bir de 50'lik banknota ihtiyaç var. Nereden nereye..."

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