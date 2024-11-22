FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 500 TL'lik banknot mu geliyor? Tarih vererek duyurdu: "Merkez Bankası hazırlıklarını tamamladı"

500 TL'lik banknot mu geliyor? Tarih vererek duyurdu: "Merkez Bankası hazırlıklarını tamamladı"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
22.11.2024 22:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

500 TL'lik banknot iddiaları yine gündem oldu. Ekonomist Şenol Babuşcu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti. Merkez Bankası'nın hazırlıklarını tamamladığını ifade eden Babuşcu, paranın basımı için tarih de verdi.

500 TL'lik banknot mu geliyor? Tarih vererek duyurdu: "Merkez Bankası hazırlıklarını tamamladı"

Yaşanan enflasyon nedeniyle zaman zaman 500 TL ve 1000 TL'lik banknot basılacağı iddiaları gündem oluyor. 5 Haziran'da “Üst banknota ihtiyaç olup olmadığı teknik analizler sonucunda ortaya çıkıyor, bu konuda birimlerimiz çalışıyor, incelemelerimiz devam ediyor” diyen MB Başkanı Karahan , “Bir karar verildiğinde, bu kamuoyuyla şeffaflık çerçevesinde paylaşılacaktır” değerlendirmesinde bulunmuştu.

1

500 TL'LİK BANKNOT MU GELİYOR?

Ekonomist Şenol Babuşçu sosyal medyadan dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Babuşçu paylaşımında 500 TL'lik banknot için hazırlıkların tamamlandığını ifade ederek para basımı için tarih verdi.

thumbs_b_c_7be274f7f2e193552b9c43cc66f88305

"HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI"

İşte o paylaşım:

"200 TL’lik banknotun en parlak yılı 2024 oldu. 2025 yılında artık yeni daha büyük banknot geliyor. Merkez Bankası hazırlıkları tamamladı. 2025 yılı ilk aylarında 500 TL’lik banknotu basıyor…"

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Türk lirası Merkez Bankası
En Çok Okunan Haberler
Çalışmalar başladı! Manisa'ya Çin mahallesi kuruluyor: "2 bin 500 Çinli aileleriyle gelecek"

Çalışmalar başladı! Manisa'ya Çin mahallesi kuruluyor: "2 bin 500 Çinli aileleriyle gelecek"

1 kilosundan 500 bin lira kazanıyor!

1 kilosundan 500 bin lira kazanıyor!

2 belediyeye kayyum atandı

2 belediyeye kayyum atandı

Çorluspor Teknik Direktörü silahlı saldırıda hayatını kaybetti! Kan donduran olayda 20 kez üst üste ateş etmişler...

Çorluspor Teknik Direktörü silahlı saldırıda hayatını kaybetti! Kan donduran olayda 20 kez üst üste ateş etmişler...

Bakanlık duyurdu: Çiftçilere ödeme yapılacak

Bakanlık duyurdu: Çiftçilere ödeme yapılacak

Milyonların gözü bu düzenlemede! Yeni sosyal güvenlik paketi Meclis'e geliyor: Artık gündemden kalkacak

Milyonların gözü bu düzenlemede! Yeni sosyal güvenlik paketi Meclis'e geliyor: Artık gündemden kalkacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.