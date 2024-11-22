500 TL'lik banknot mu geliyor? Tarih vererek duyurdu: "Merkez Bankası hazırlıklarını tamamladı"

Yaşanan enflasyon nedeniyle zaman zaman 500 TL ve 1000 TL'lik banknot basılacağı iddiaları gündem oluyor. 5 Haziran'da “Üst banknota ihtiyaç olup olmadığı teknik analizler sonucunda ortaya çıkıyor, bu konuda birimlerimiz çalışıyor, incelemelerimiz devam ediyor” diyen MB Başkanı Karahan , “Bir karar verildiğinde, bu kamuoyuyla şeffaflık çerçevesinde paylaşılacaktır” değerlendirmesinde bulunmuştu.

500 TL'LİK BANKNOT MU GELİYOR?

Ekonomist Şenol Babuşçu sosyal medyadan dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Babuşçu paylaşımında 500 TL'lik banknot için hazırlıkların tamamlandığını ifade ederek para basımı için tarih verdi.

"HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI"

İşte o paylaşım:

"200 TL’lik banknotun en parlak yılı 2024 oldu. 2025 yılında artık yeni daha büyük banknot geliyor. Merkez Bankası hazırlıkları tamamladı. 2025 yılı ilk aylarında 500 TL’lik banknotu basıyor…"