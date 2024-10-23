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500 TL ve 1000 TL’lik banknot… Bankalar isyan ediyor: Bütün gün para sayılıyor, ATM’ler para saymaktan bozuluyor…

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
22.10.2024 18:10
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Artan enflasyonla birlikte artık tedavülde olan paraların yetersiz kaldığı son aylarda ekonomi dünyasında en çok tartışılan konuların başında gelmeye devam ederken dikkat çeken bir açıklama daha geldi. Banka genel müdürleri artık yaşadıkları süreci “Daha büyük banknotlara ihtiyaç var, ATM'ler para saymaktan bozuluyor” ifadeleri ile çok net bir şekilde ortaya koymaya başladı.

500 TL ve 1000 TL’lik banknot… Bankalar isyan ediyor: Bütün gün para sayılıyor, ATM’ler para saymaktan bozuluyor…

Son yıllarda yaşanan fiyat artışları sonrasında 500 TL’lik ve 1000 TL’lik banknot ihtiyacı da artık iyice gün yüzüne çıktı. Tedavüldeki en büyük banknotun 200 TL olması nakit işlemlerde bankalarda sıkıntılar yaratıyor. Enflasyondaki artışla nakit ödemelerde 200 TL’nin yetmemesi daha büyük banknot ihtiyacını artırıyor.

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"ATM'LER BOZULMAYA BAŞLADI"

Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert Bloomberg HT’ye gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Mert konuşmasında daha büyük banknot ihtiyacı olduğunu şubelerde ciddi problemler yaşandığını, operasyonel yükün çok arttığını söylerek şunları ifade etti:

“Daha büyük banknotlara yüzde 100 ihtiyaç var. ATM cihazları para saymaktan dolayı bozulmaya başladı, artık bazı banknotları da koyamıyoruz. Şubelerde para sayma yükünden dolayı müşterileri ATM cihazlarına yönlendiriyoruz o da ciddi problemler yaşatıyor."

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"BÜYÜK YÜK GETİRİYOR"

Öngörülen yeni banknot çıkışının olmadığını da sözlerine ekleyen Mert, bu sürecin uzun bir süreç olduğunu yasal düzenlemelerinin de vakit aldığının altını çizerek, bu durumun operasyonel açıdan büyük yük getirdiğini vurguladı.

"GÜN BOYUNCA PARA SAYILIYOR"

Kısa vadede çözülmesi gereken bir problem olduğunun altını çizen Mert, “Bazen şubelerde bir ev alımı satımı olduğu zaman birkaç cihazla birlikte kontrollü bir şekilde bütün gün boyunca para sayılıyor” diye ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Fibabanka ATM
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