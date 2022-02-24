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500 ton narenciye Ukrayna’ya sevk edilmeyi bekliyor! 'Ya çöp olacak ya da gidecek...'

24.02.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırı ticareti de etkiledi. Zonguldak’tan Ukrayna’ya gitmesi planlanan yük gemisi, 500 ton narenciye ile bekleyişini sürdürüyor. Ukrayna ve Rusya’dan gelecek haberi bekleyen acentenler belirsizliğin bitmesini bekliyor.

500 ton narenciye Ukrayna’ya sevk edilmeyi bekliyor! 'Ya çöp olacak ya da gidecek...'

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından Zonguldak’tan Ukrayna’ya giden yük gemisinin limana alınmadığı öğrenildi. Zonguldak’tan yine Ukrayna’ya gitmesi planlanan yük gemisine ise 500 ton narenciye yüklenirken, belirsizliğin devam etmesi üzerine yükleme durduruldu. Ukrayna ve Rusya’dan gelecek haberi bekleyen acentenler belirsizliğin bitmesini bekliyor.

"GEMİ GÖNDERDİK, AKIBETİNİ BİLMİYORUZ"

Belirsizliğin sürdüğünü belirten Karaer Gemi Acenteliği sahibi Hasan Tahsin Karaer, “Buradan dün akşam gemi gönderdik, akıbetini bilmiyoruz. Ne olacağı belli değil. Burada bir gemi narenciye yüklüyorduk durdurduk. Daha narenciye yüklemiyoruz. Bir tane gemi geliyor muhtemelen o gemi burada kalacak, hiçbir şey belli değil. Orada şu an limana girişi kapatmışlar, bilmiyoruz akşama kadar bekleyeceğiz. Akşam gemi yanaşırsa ona göre karar vereceğiz. İki tane gemi bu sabah yanaştı. Başka da gemi yanaşmadı. Bu olumsuzluk devam ederse ticaret tamamen biter. 20 yıldır çalışıyoruz. Liman bitmez, Rusya biter başka bir yere çalışılır ama Ukrayna biter. Buradan haftada 4 Ro-Ro, bir tane narenciye gemisi kalkıyor. Gerçi o buzdolabı bir şey olmaz ama zor" diye konuştu.

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“500 TON NARENCİYE YA ÇÖP OLACAK YA DA GİDECEK”

Zonguldak Limanı’nda 500 ton narenciyenin beklediğini ifade eden Karaer, “Şu an 500 ton narenciye yüklendi bekliyor. Ya çöp olacak ya da gidecek. Şu anki görüntüde çıkmayacak, kimse onu riske edemez. Bu akşam limana gemi yanaşırsa tahliye olursa, bir de oradan gemi yüklenip buraya gelirse ticaret devam eder. Onun dışında devam etmez. Gemi kaptanı ’Gelirken üç tane savaş gemisi bizden bilgi aldı. Nereden geliyorsunuz, ne gemisisin diye’ dedi. Orada bulunan arkadaşlarımızın sağlık durumunda bir şey yok. Arkadaşımızın fabrikasının yanına bomba düşmüş, yanıyor hala. Durum iyi değil. Herkes kapılara koşmaya başlamış, ülkeyi terk etmeye başlamış” şeklinde konuştu.

Karadeniz kıyısındaki Zonguldak Limanı’ndan en fazla Ukrayna’ya sefer düzenlendiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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