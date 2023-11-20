5000 TL emekli ikramiyesi kapsamı genişliyor! Gözler Kabine toplantısında: ÇKS'ye kayıtlı çiftçi için ek düzenleme...

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün bir kez daha toplanacak. Öncelikli gündem maddesi arasında İsrail’in Gazze'ye saldırıları, rehineler başlığı yer alırken iç gündemde ise Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki yaşananlardan ekonomiye kadar pek çok başlığın ele alınması bekleniyor.

Bu kapsamda gözler bir yandan Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun başlatacağı pazarlık sürecinde. Bir yandan da enflasyonla mücadelede. Ayrıca 5000 TL emekli ikramiyesi için milyonları ilgilendiren ek düzenlemenin Kabine Toplantısı'nda gündeme gelmesi bekleniyor.

CUMHURİYET İKRAMİYESİ HESAPLARA GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Cumhuriyet ikramiyesi kararı ile çalışmayan emeklilere 5000 TL ödeme yapılmasına karar alınmıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından SSK’lılara 11, 12, 13 Kasım tarihlerinde, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ise 14 Kasım'da ödemeler yapıldı. Toplamda 12,2 milyon emekliye 61 milyar TL ödeme gerçekleştirildi.

Düzenlemeden dul ve yetimler de hisseleri oranında faydalandı. Yüzde 75 hissesi olan dul ve yetim aylığı alan vatandaşlara 3750 TL, yüzde 50 hissesi olanlara 2500 TL, yüzde 25 hissesi olanlara ise 1250 TL ödeme yapıldı.

ÇİFTÇİYE DE 5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ

Ancak 5000 TL emekli ikramiyesi için geçtiğimiz günlerde Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bilindiği üzere emeklilere 5 bin liralık ikramiye verilmesi uygulamasında çalışan emekliler kapsam dışında bırakılmıştı. Bayraktar açıklamasında, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilerin de çalışan emekli sayıldığı için kapsam dışında kaldığını ve 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamadığını belirterek, “Emekli çiftçilerimiz Hükümetimizin Cumhuriyetin 100. Yılına özel olarak verdiği 5 bin lira ikramiyeden yararlanamayarak, mağdur oldu” demişti.

ERDOĞAN İKİ BAKAN İLE GÖRÜŞECEK

Çiftçilerin AK Parti milletvekilleri ve parti yönetimine 5000 TL emekli ikramiyesi için taleplerini ilettikleri öğrenilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile konuşacağı bildirildi.

GÜNDEM İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

Kabine gündemin ana başlıkları arasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da var. Bölgede insani durumun iyileştirilmesi ve hastalarla yaralıların tahliyesi için atılabilecek adımlar ele alınacak bir kez daha.

DİPLOMASİ TRAFİĞİNDE YENİ ADIMLAR NE OLACAK?

Dünya kamuoyunun İsrail'e dönük baskının artırılabilmesi için yapılabilecekler de kabinede ele alınacak. İsrail'in işlediği suçlar nedeniyle uluslararası ceza mahkemesinde yargılanması için yapılabilecekler de gündemde olacak. Gazze için yürütülecek telefon diplomasisine de ayrı bir parantez açılacak.

Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Almanya ziyaretinin yansımalarının da toplantıda mercek altına alınması bekleniyor. Öte yandan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Türkiye'ye yapması beklenen ziyaretine dair hazırlıklar da gözden geçirilecek.

F-35 YERİNE EUROFIGHTER

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güçlendirilmesine dair hamleler de kabinede değerlendirilecek. ABD'den 40 adet F-16 tedariği ve 80 adet modernizasyon kiti satın alımı süreçlerinin de masaya yatırılması bekleniyor. Ayrıca, Avrupa'dan 40 adet Eurofighter Typhoon uçağı alınması konusunun da değerlendirilmesi bekleniyor.

AYM-YARGITAY POLEMİĞİ

Kabinenin iç gündeminde ise Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki polemik gündemde olacak. Cumhurbaşkanı, yaşanan krizin çözümü için anayasal ve yasal düzenleme sinyali vermişti. O düzenlemelerin neler olabileceği üzerinde durulması bekleniyor.







