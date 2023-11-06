5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağkur emeklisinin gözü banka hesaplarında! Tahsis numarasına göre ödeme takvimi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir defaya mahsus Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel sadece çalışmayan emeklilere verileceğini açıkladığı 5000 liralık ödeme için meraklı bekleyiş sürüyor. 4A, 4B SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyesi ödeme takvimi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan açıklama geldi. İşte 5 bin TL emekli ikramiyesinde son durum…

5 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Emekli olup fiilen çalışmaya devam eden emekliler hariç olmak üzere, tüm emeklilere verilecek 5 bin lira ödemenin zamanına ilişkin soruyu Işıkhan, “Ödemeler, Kasım’ın 15’ini geçmeyecek gibi duruyor” diye cevapladı.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre SGK, Bağkur emeklilerine 5000 TL ikramiye ödemesi 7-9-10-12-14-15 Kasım tarihleri arasında ödenecek.

ŞARTLAR NELER?

Kabine toplantısı ardından konuşan Erdoğan, emekli ikramiyesinin kimlere verileceğini açıklamıştı. “Emekli olup, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum” demişti.

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR FAYDALANACAK MI?

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor. Buna göre çocuklu ve dul olan vatandaşların ödemeleri 2500 TL, yetim ödemesinin 1250 TL'de kalacağı belirtiliyor.

4A SGK-SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

• Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

• Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

• Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

• Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

• Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

• Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

• Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

• Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

• Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

• Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

• Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

• Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

• Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

• Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.







