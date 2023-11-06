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MEMUR-EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: O rakamlar şimdiden cepte! Zamda takvim belli oldu: 17 Ocak detayı...

06.11.2023 07:47 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Emekli zammı, memur maaşı zammı ve asgari ücret 2024 Ocak ayında bir kez daha artacak. Ancak ilk adım asgari ücret zammı için atılacak. 3 Ocak 2024’te ise refah payı hariç memur maaşı ve emekliye zam oranı belli olacak. Milyonlar yeni maaşını beklerken 4 aylık zam oranı da kesinleşti. Memur enflasyon farkı dahil oran yüzde 40,39 oldu. SSK Bağkur emekli zammı için yüzde 29,41’lik oran da şimdiden cepte. İşte maaş zammı takvimi ve masaya gelecek rakamlar…

MEMUR-EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: O rakamlar şimdiden cepte! Zamda takvim belli oldu: 17 Ocak detayı...

Son dakika haberleri… Asgari ücrete zam için işçi, işveren ve hükümet tarafı hazırlıklara şimdiden başladı. Öte yandan TÜİK'in açıkladığı Ekim ayı enflasyonu sonrasında emeklileri ve memurları yakından ilgilendiren 4 aylık veri de ortaya çıktı. Bundan sonra açıklanacak Kasım ve Aralık enflasyonlarıyla birlikte özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranını belirleyen 6 aylık enflasyon rakamı da belirlenmiş olacak. Bu rakam memurlar ve memur emeklileri için de fark anlamını taşıyor. Yıl sonunda oluşacak 6 aylık enflasyon rakamı sonrasında bir refah payı eklenmesi de mümkün olacak. Yüzde 65'lik öngörüye göre refah payı ile birlikte artış oranının yüzde 50'yi bulması bekleniyor.

4 aylık zam oranı kesinleşti! Ekim ayı enflasyonu beklenti altında kaldı: 4 aylık zam oranı kesinleşti! Ekim ayı enflasyonu beklenti altında kaldı:

MAAŞ ZAMMI TAKVİMİ NETLEŞTİ

Sabah’ın haberine göre, 2023 yıl sonu yaklaşırken ilk atılacak adım asgari ücret olacak. Aralık ayı sonuna doğru yeni asgari ücret belirlenecek. İkinci adım olarak TÜİK'in Ocak başında Aralık ayı enflasyonunu açıklaması sonrası refah payı SSK, Bağ-Kur emekli zammı ve memur enflasyon farkı belli olacak. Üçüncü adım olarak en düşük emekli maaşı düzenlemesi ve refah payı masaya gelecek. En düşük emekli maaşı artışı ve refah payı için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Bu düzenlemenin de SSK'lı emeklilerin maaş ödemesinin başladığı 17 Ocak'tan önce yasalaşması bekleniyor.

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• Aralık ayında yeni asgari ücret için 4 toplantı gerçekleşecek ve uzlaşma usulü tutar belirlenecek.
• Ocak ayı başında TÜİK Aralık ayı enflasyonunu duyuracak ve 6 aylık enflasyon oranı netleşecek
• 6 aylık enflasyon oranlarıyla memur zammı ve refah payı hariç emekli zammı belli olacak
• Refah payı ile en düşük emekli maaşı için çalışma Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak ve Meclis süreci başlayacak.

EMEKLİYE ZAM, MEMURA FARK

TÜİK'in açıkladığı Ekim ayı enflasyonu sonrasında emeklileri ve memurları yakından ilgilendiren 4 aylık veri de ortaya çıkmış oldu. Bundan sonra açıklanacak Kasım ve Aralık enflasyonlarıyla birlikte özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranını belirleyen 6 aylık enflasyon rakamı da belirlenmiş olacak.

Bu rakam memurlar ve memur emeklileri için de fark anlamını taşıyor. Yıl sonunda oluşacak 6 aylık enflasyon rakamı sonrasında bir refah payı eklenmesi de mümkün olacak. Yüzde 65'lik öngörüye göre refah payı ile birlikte artış oranının yüzde 50'yi bulması bekleniyor.

Ancak şu anda kesin olan ise 4 aylık enflasyon rakamı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta yüzde 9,09, Eylül'de yüzde 4,75, Ekim ayında ise yüzde 3,43 oldu. Tüm bunlarla beraber 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 29,41 olarak hesaplanmış oldu. Bir başka ifade ile Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Ekim ayında 1749,11'e yükseldi.

MEMUR (4)

KİM NE ALACAK?

Yüzde 29.41 oranı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık enflasyon artışı anlamına gelirken memurlar ve memur emeklileri için de yüzde 22.08 oranında enflasyon farkı anlamına geliyor. Buradan yola çıkarak yüzde 15'lik toplu sözleşme artışıyla beraber memurlar ve memur emeklilerinin 4 aylık artışı yüzde 40,39'a ulaşmış oldu. Tüm bu rakamlara ilaveten iki aylık enflasyon verisi ve yapılacak refah payı artışı da eklenmiş olacak.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bu noktada oransal artışların dışında seyyanen bir ödeme yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor. Bilindiği gibi son zamlardan önce en düşük emekli maaşı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükseltilmişti. Şimdi bu taban maaşın yeniden artırılması da gündemde. Burada kök maaşı 7.500 TL'nin altında olan emeklilerin alacakları aylıklar hazine desteği ile 7.500 TL'ye tamamlanıyor. Ancak kök maaşlar değişmiyor. Yapılacak Ocak zamları bu kök maaşa yapılacak ve yine taban maaşın altında bir rakam ortaya çıkarsa tamamlanacak. Yapılan değerlendirmelerde en düşük maaş olan 7.500 TL'nin de 10 bin liraya çıkartılması bekleniyor.

Bu kararında 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile birlikte belli olacak 6 aylık orandan sonra verilmesi bekleniyor. Bu tür kararlar ve refah payı artışları yasa ile gerçekleştiği için Meclis'ten de geçmesi gerekiyor.

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İŞTE YENİ RAKAMLAR

• 4 aylık enflasyon: Yüzde 29,41
• Memur emeklisi enflasyon farkı : Yüzde 22,08
• Memur emeklisi 4 aylık ocak zammı: Yüzde 40,39
• SSK ve Bağ-Kur emeklisi 4 aylık artış: Yüzde 29,41

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ASGARİ ÜCRETE ENFLASYON AYARI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugüne kadar yaptığı toplantılarda ücreti belirlerken en çok baktığı veri enflasyon oluyor. Bu yüzden bu yılki toplantıda da hem 6 aylık enflasyon hem de yıl sonu enflasyon önem kazanacak. 2 yıldır asgari ücret yılda iki kez Haziran ve Ocak aylarında belirleniyor. Bu yüzden son 6 aylık enflasyon zam oranını belirlemede etkili oluyor. Bu yüzden komisyonun son 6 aylık enflasyonu da baz alacağı yine 2024 için öngörüler ve alım gücü noktasında da çalışma yapacağı bekleniyor. Orta Vadeli Programda öngörülen yüzde 65'lik yıl sonu enflasyonu rakamını Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da raporu açıklarken bir kez daha yineledi.

Hem OVP'nin hem de Merkez Bankası'nın öngörüsü yıl sonu için yüzde 65 enflasyon oldu. Yine Merkez Bankası'nın yaptığı piyasa katılımcıları anketinde beklenti yüzde 68 civarında çıkmıştı. Yüzde 65'lik yıl sonu enflasyon öngörüsüne göre 6 aylık enflasyonun yüzde 38'e yakın olması bekleniyor. Memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme ile birlikte artış oranı ise yüzde 49'u geçiyor. Yapılacak bir refah payı ilavesiyle yine yüzde 50'ye yakın bir artış olması mümkün.

TÜRK LİRASI (276)

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Şu anda net asgari ücret 11.402,32 TL olarak uygulanıyor. Memur maaş artışı baz alınırsa yüzde 50 artış olduğunda net rakam 17.103,48 TL'ye çıkacak. 6 aylık enflasyona göre artış yapılmasına karar verilirse yeni asgari ücret net 15.735,20 TL olacak. Hükümetten yapılan açıklamalarda ve bugüne kadar yapılan artışlara bakıldığında asgari ücret artışlarının hep enflasyonun üzerinde olduğu görülüyor. Bu yüzden yüzde 38'lik 6 aylık enflasyon oranının refah payı ile yüzde 50'ye çıkartılması beklenen bir sonuç olarak ortada duruyor. Bu durumda yeni asgari ücretin 17 bin liranın üzerine çıkacağı görülüyor.

TÜRK LİRASI (252)

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI (TEMMUZ 2023 – 4 AYLIK YÜZDE 40,39)

• Memur – 22.017 – 30.909
• Memur emeklisi – 9.876 – 13.864

MEMUR MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – 4 AYLIK YÜZDE 40,39)

• Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 32.438 – 45.539
• Memur (Üniversite mezunu) 9/1 –22.926 – 32.185
• Uzman öğretmen 1/4 – 29.525 – 41.450
• Öğretmen 1/4 – 26.642 – 37.402
• Başkomiser 1/3 – 32.613 – 45.785
• Polis memuru 8/1 – 29.512 – 41.431
• Uzman doktor 1/4 – 37.162 – 52.171
• Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 – 26.428 – 37.102
• Mühendis 1/4 – 33.109 – 46.481
• Teknisyen (lise mezunu) 11/1 – 23.525 – 33.026
• Profesör 1/4 – 48.111 – 33.026
• Araştırma görevlisi 7/1 – 31.750 - 44.573
• Vaiz 1/4 – 27.608 – 44.573
• Avukat 1/4 – 31.549 – 44.291

TÜRK LİRASI (300)

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – 4 AYLIK YÜZDE 40,39)

• Müsteşar 1/1 – 35.911 – 50.415
• Genel müdür 1/1 – 31.784 – 44.621
• Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 12.473 – 44.621
• Memur (Üniversite mezunu) 1/4 – 9.765 – 13.709
• Öğretmen 1/4 – 14.791 – 20.765
• Kaymakam 1.sınıf 1/4 – 20.941 – 29.399
• Başkomiser 1/4 – 14.791 – 20.765
• Polis memuru 1/4 – 14.791 – 20.765
• Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 – 14.791 – 14.791
• Mühendis 1/4 – 14.810 – 20.791
• Teknisyen (Lise) 1/4 – 10.633 – 14.927
• Pratisyen Hekim 1/4 – 21.860 – 30.689
• Profesör 1/4 – 25.678 – 36.049
• İmam Hatip – 14.791 – 20.765
• Avukat 1/4 – 14.791 – 20.765


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