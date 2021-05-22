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5000 TL hibe desteğine nasıl başvuru yapılır? İşte e devlet başvuru sayfası

22.05.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5000 TL hibe desteğine başvurular devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı destek programı çerçevesinde pandemiden olumsuz etkilenen kafe, çay bahçesi ve kahvehane gibi işletme sahiplerine verilen 5000 TL hibe desteğine başvurular e devlet üzerinden yapılıyor.

5000 TL hibe desteğine nasıl başvuru yapılır? İşte e devlet başvuru sayfası

5000 TL hibe desteğinin, özellikle kısıtlamalar nedeniyle dar boğaza giren işletmelere biraz daha nefes aldırması hedefleniyor. Kademeli normalleşme döneminde faaliyetlerini sürdüremeyen işletmelere verilecek 5000 TL hibe desteği için başvurular alınmaya başlarken, ödemelerin iki gurup halinde yapılacağı belirtildi.

5000 TL hibe desteğine nasıl başvuru yapılır? İşte e devlet başvuru sayfası

5 BİN TL HİBE DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

5000 TL hibe desteğine ilişkin detaylı açıklama Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan geldi.

Bakan Muş, tek seferde, 2ayrı grup halinde vereceğimiz 5 bin TL ve 3 bin TL hibe desteğinden 117 Mayıs 2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil olmak üzere ) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların yararlanacağını belirtti.

Esnafımıza yapılacak destek başvurularının 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren bir ay boyunca e-devlet üzerinden yapılabileceğini dile getiren Bakan Muş, “Esnafımıza hayırlı olsun" dedi.

5 BİN TL HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Covid-19 önlemleri nedeniyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflarımıza 2 grup halinde destek olmayı amaçladıklarını kaydetti. Sayıları 235 bin olan ilk grupta yer alan işletmelere 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacaklarını belirtti.

Birinci grupta, kıraathane, kahve, internet kafe ve pastaneler gibi işletmelerin olduğunu aktaran Bakan Muş, sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir sefere özel 5000 TL hibe ödemesi yapacaklarını kaydetti.

5000 TL hibe desteğine nasıl başvuru yapılır? İşte e devlet başvuru sayfası

3 BİN TL HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Destek verilecek 2. grupta ise onarım, bakım, seyyar satıcılar, oto yıkamacılar, müzisyenler, oyuncak, hediyelik eşya ve kozmetik satıcıları, bakırcılar, camcılar, ayakkabılar, kurs işletmecileri ve tuhafiyeciler yer alıyor.

Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan, terziler ve lokantalar da dahil edildi. Bu gruptaki işletme sahiplerine bir sefere mahsus 3 bin TL hibe ödemesi verilecek.

ESNAFA HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hibe desteklerinin başvuru sayfası araştırılıyor. Başvurular e-devlet sayfasından gerçekleştirilebiliyor.

### 5 BİN TL HİBE DESTEĞİ E DEVLET BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN


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Mehmet Muş
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