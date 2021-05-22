5000 TL hibe desteğinin, özellikle kısıtlamalar nedeniyle dar boğaza giren işletmelere biraz daha nefes aldırması hedefleniyor. Kademeli normalleşme döneminde faaliyetlerini sürdüremeyen işletmelere verilecek 5000 TL hibe desteği için başvurular alınmaya başlarken, ödemelerin iki gurup halinde yapılacağı belirtildi.

5000 TL hibe desteğine nasıl başvuru yapılır? İşte e devlet başvuru sayfası

5 BİN TL HİBE DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

5000 TL hibe desteğine ilişkin detaylı açıklama Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan geldi.

Bakan Muş, tek seferde, 2ayrı grup halinde vereceğimiz 5 bin TL ve 3 bin TL hibe desteğinden 117 Mayıs 2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil olmak üzere ) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların yararlanacağını belirtti.

Esnafımıza yapılacak destek başvurularının 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren bir ay boyunca e-devlet üzerinden yapılabileceğini dile getiren Bakan Muş, “Esnafımıza hayırlı olsun" dedi.

5 BİN TL HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Covid-19 önlemleri nedeniyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflarımıza 2 grup halinde destek olmayı amaçladıklarını kaydetti. Sayıları 235 bin olan ilk grupta yer alan işletmelere 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacaklarını belirtti.