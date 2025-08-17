FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

51 ilde yüzlerce büro kuruldu! Binlerce personel çalışıyor, 2026'da açıklanacak

Türkiye genelindeki tarım sayım seferberliğinde şimdiye kadar 450 bin üreticinin bilgisi kayıt altına alındı. Sayımın başladığı temmuz ayından bu yana 450 binin üzerinde çiftçinin bilgisi alındı. Tarım sayımı kapsamında, 11-15 Ağustos haftasında günde ortalama 40 binin üzerinde başvuru yapıldı ve anket dolduruldu.

51 ilde yüzlerce büro kuruldu! Binlerce personel çalışıyor, 2026'da açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarım politikalarının belirlenmesinde önemli rol oynayan verilerin derlenmesi amacıyla temmuzda başlatılan genel tarım sayımı devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK işbirliğiyle başlatılan sayım kapsamında, bitkisel veya hayvansal üretim faaliyetinde bulunan tüm tarımsal işletmeler (hane halkı, hane halkı ortaklığı, şirket, kooperatif) yer alıyor.

51 ilde yüzlerce büro kuruldu! Binlerce personel çalışıyor, 2026 da açıklanacak 1

BÜROLAR KURULDU

Sayım çerçevesinde, tüm ilçelerde ve büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin merkez ilçelerinde 973 sayım bürosu kurulurken, il ve ilçelerde mülki amirlerin başkanlığında kurulan "il ve ilçe sayım komiteleri" de sayım sürecinin koordinasyonunu sağlıyor.

51 ilde yüzlerce büro kuruldu! Binlerce personel çalışıyor, 2026 da açıklanacak 2

2026'NIN İKİNCİ YARISINDA AÇIKLANACAK

Tarım sayımında beyan edilen bilgilerin, Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) bulunan sektöre ilişkin idari, nüfus ve traktör-biçerdöver tescil kayıtları ile kadastro bilgileri gibi verilerle, anlık karşılaştırılmasını sağlayacak veri ve yazılım altyapısı hazırlanırken, bu kapsamda derlenen veriler istatistiki amaçlar dışında kullanılmıyor. Tarım sektörüne ışık tutması amacıyla toplanan veriler, üçüncü kişilerle, idari, adli, askeri hiçbir makam veya kuruluşla paylaşılmıyor, ayrıca çiftçilere vergi gibi yükümlülükler de çıkarılmıyor.

51 ilde yüzlerce büro kuruldu! Binlerce personel çalışıyor, 2026 da açıklanacak 3

5 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÇALIŞIYOR

Sayım süresince, 5 binden fazla personel görev yapıyor. Bu çerçevede, 11-15 Ağustos haftasında günde ortalama 40 binin üzerinde başvuru yapılıp, anket doldurulurken, tarım sayımının başladığı günden bu yana da 450 binin üzerinde çiftçiyle görüşülerek, bilgileri kayıt altına alındı.
51 ilde yüzlerce büro kuruldu! Binlerce personel çalışıyor, 2026 da açıklanacak 4

Alan çalışmasının, yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenirken, temel sonuçların 2026'nın ikinci yarısında açıklanması öngörülüyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vergi dairesinde resmen bir devir kapanıyor!Vergi dairesinde resmen bir devir kapanıyor!
Türkiye'nin holding devi o şirketin madenlerini satın alacak!Türkiye'nin holding devi o şirketin madenlerini satın alacak!

Anahtar Kelimeler:
Çiftçi tüik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Whatsapp'tan o mesajı atanlar yandı!

Whatsapp'tan o mesajı atanlar yandı!

Seyir halindeki araçta akılalmaz görüntü! Kucağında ilerledi, başka araçtaki görüntüye aldı

Seyir halindeki araçta akılalmaz görüntü! Kucağında ilerledi, başka araçtaki görüntüye aldı

Vergi dairesinde resmen bir devir kapanıyor!

Vergi dairesinde resmen bir devir kapanıyor!

'Yüzde 1 ve altı...' Konut kredisi için tarih verdi! 'İlk 2 ay içinde hareket eden para kazandı'

'Yüzde 1 ve altı...' Konut kredisi için tarih verdi! 'İlk 2 ay içinde hareket eden para kazandı'

Türkiye'nin holding devi o şirketin madenlerini satın alacak!

Türkiye'nin holding devi o şirketin madenlerini satın alacak!

Bakanlık radarından geçemeyene yetki yok!

Bakanlık radarından geçemeyene yetki yok!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.