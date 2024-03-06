FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 55 bin lira oldu! İstanbul'da yaşam maliyeti aldı başını gitti: En çarpıcı zam et ve kıymada

55 bin lira oldu! İstanbul'da yaşam maliyeti aldı başını gitti: En çarpıcı zam et ve kıymada

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
06.03.2024 08:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 55.321 lira olarak hesaplandı. Şubat ayında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 114,27 artış oranı ile et-kıyma ürün fiyatlarında yaşandığı görüldü.

55 bin lira oldu! İstanbul'da yaşam maliyeti aldı başını gitti: En çarpıcı zam et ve kıymada

İstanbul Planlama Ajansı’nın(İPA) araştırmasına göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,26, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81,00 arttı.

Buna göre, Şubat ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 55.321 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 2.263 lira arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre ise İstanbul'da perakende fiyatlar 2024 Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,07, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 4,64 oranında artmıştı.

YÜZDE 114'LÜK ZAM

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Şubat ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 114,27 artış oranı ile et-kıyma ürün fiyatlarında yaşandığı görüldü.

ET FİYATLARI SABİTLENDİ

Öte yandan İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yapmış oldukları protokol ile İstanbul PERDER olarak, Ramazan boyunca dana kıymanın kilogram fiyatını 314 liradan, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 344 liradan satışa sunmaya devam edeceklerini bildirdi.


Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merkez Bankası'ndan 8 ay sonra ilk!Merkez Bankası'ndan 8 ay sonra ilk!
İndirimli sıfır araç almaya çalışırlarken servet kaptırdılarİndirimli sıfır araç almaya çalışırlarken servet kaptırdılar
Borsa mı faiz mi? Uzman isim yanıtladıBorsa mı faiz mi? Uzman isim yanıtladı
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon İstanbul
En Çok Okunan Haberler
YRP Düzce Belediye başkan adayı Davut Güloğlu vatandaşla tartıştı! Elindeki mikrofonu fırlatıp üzerine yürüdü

YRP Düzce Belediye başkan adayı Davut Güloğlu vatandaşla tartıştı! Elindeki mikrofonu fırlatıp üzerine yürüdü

Emekli memur zammında hedef enflasyon hesabı!

Emekli memur zammında hedef enflasyon hesabı!

Miting sonunda ilginç anlar! 'Denetim amiriyim' dedi, söylediklerine İmamoğlu da şaşırdı

Miting sonunda ilginç anlar! 'Denetim amiriyim' dedi, söylediklerine İmamoğlu da şaşırdı

Borsa mı faiz mi? Uzman isim yanıtladı

Borsa mı faiz mi? Uzman isim yanıtladı

Merkez Bankası açıkladı! Krediler için yeni karar

Merkez Bankası açıkladı! Krediler için yeni karar

Dün hesaplara yattı, çalışanlarına 29 maaş ikramiye verdi!

Dün hesaplara yattı, çalışanlarına 29 maaş ikramiye verdi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ünlü markaların bugüne özel indirimlerini sizin için seçtik

Ünlü markaların bugüne özel indirimlerini sizin için seçtik

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.