55 bin lira oldu! İstanbul'da yaşam maliyeti aldı başını gitti: En çarpıcı zam et ve kıymada

İstanbul Planlama Ajansı’nın(İPA) araştırmasına göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,26, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81,00 arttı.

Buna göre, Şubat ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 55.321 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 2.263 lira arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre ise İstanbul'da perakende fiyatlar 2024 Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,07, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 4,64 oranında artmıştı.

YÜZDE 114'LÜK ZAM

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Şubat ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 114,27 artış oranı ile et-kıyma ürün fiyatlarında yaşandığı görüldü.

ET FİYATLARI SABİTLENDİ

Öte yandan İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yapmış oldukları protokol ile İstanbul PERDER olarak, Ramazan boyunca dana kıymanın kilogram fiyatını 314 liradan, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 344 liradan satışa sunmaya devam edeceklerini bildirdi.







