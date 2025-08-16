FİNANS

5G yetkilendirmesi kapsamında ihaleye çıkılacak frekansların asgari değerleri belirlendi

Kamuoyunda "5G" olarak bilinen mobil elektronik haberleşme hizmet ve altyapılarına ilişkin yetkilendirme kapsamında ihaleye çıkılacak frekans paketlerinin asgari değerleri kararlaştırıldı.

"Mobil Elektronik Haberleşme Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Kapsamında İhaleye Çıkılacak Olan Frekanslara Dair Asgari Değerlerin Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, mobil elektronik haberleşme hizmet ve altyapılarına ilişkin yetkilendirme kapsamında ihaleye çıkılacak frekanslara dair asgari değerler katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlendi.

Buna göre, 700 MHz için A1, A2 ve A3 olmak üzere üç paket oluşturulurken, asgari frekans bedeli her bir paket için 425 milyon dolar olacak.

Ayrıca, 3,5 GHz'de B1'den B8'e kadar olacak şekilde 8 paket belirlenirken, bu frekanslarda asgari bedelin bant genişliğine göre 200 milyon dolar ile 50 milyon dolar aralığında tespit edildi.

Böylece, 11 frekans paketi için toplam asgari değer 2 milyar 125 milyon dolar olarak öngörüldü.

FREKANS BEDELİ ÜÇ TAKSİTTE ÖDENECEK

Asgari değerler üzerinden çıkılacak ihale sonucunda oluşacak bedel, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanacak şartnamede belirlenen usulle kazananlar tarafından üç eşit taksitle ödenecek.

İşletmecilerin, 2029 yılı için 30 Nisan 2029 tarihinden 31 Aralık 2029 tarihine kadar, takip eden yıllar için de mevcut yetkilendirmelerinin sona erdiği tarihe kadar her yıl brüt satışlarının yüzde 5'ini (KDV hariç) Kurum tarafından belirlenecek tarihe kadar ödemeleri kaydıyla, mevcut tahsisli frekans, numara ve altyapıları, yetkilendirmelerin sona erme tarihinden itibaren yeni yetkilendirme kapsamına dahil edilecek. Söz konusu bedelin ödenme şartları ihale şartnamesinde belirlenecek.

İşletmeciler, yetkilendirme çerçevesinde vermesi gereken teminata ilave olarak, 2029 yılı brüt satışlarının yüzde 5'inin yüzde 6'sının 14 (2029-2042 yılları için) ile çarpımından elde edilen tutarın karşılığı dolar kadar kesin teminat mektubunu, 2029 yılına ilişkin ödediği ücretle beraber Kuruma verecek.

Taksitlerin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ödeme yapılmayan miktar ve süre için yıllık yüzde 7,93'ün iki katı kadar gecikme faizi uygulanacak. Ödemenin vade tarihinden en fazla 30 gün içinde belirlenen faiz oranı ile yapılmaması halinde BTK tarafından ilgili yetkilendirmenin fesih sürecine ilişkin işlemler başlatılacak. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

