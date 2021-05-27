6 ay geri ödemesiz nefes kredisine hangi bankadan nasıl başvuru yapılır? Açıklama geldi...

En son yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KOBİ'lere nefes kredisi desteği sağlanacağı duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın nefes kredisine ilişkin yaptığı açıklamanın ardından milyonlarca vatandaş "Nefes kredisi başvuruları nasıl ve hangi bankadan yapılır?" , "Nefes kredisi başvuru şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, detaylar...

NEFES KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından nefes kredisine ilişkin yapılan açıklamada "Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla “2021 Nefes Kredisi”, 10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021 itibarıyla uygulamaya alınacaktır.

Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon TL altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre yüzde 25 kayıp yasayan Ticaret, Deniz Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi veya Ticaret Borsası’na kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkânı sağlanacaktır.