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6 ay geri ödemesiz nefes kredisine hangi bankadan nasıl başvuru yapılır? Açıklama geldi...

27.05.2021 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 ay geri ödemesiz nefes kredisi hakkında vatandaşlar 'nefes kredisi başvurusu hangi bankadan yapılır?' sorusuna yanıt arıyor. 10 bankanın katılımı ile gerçekleşen nefes kredisi TOBB ve KGF işbirliği ile sağlanacak. İşte, ayrıntılar...

6 ay geri ödemesiz nefes kredisine hangi bankadan nasıl başvuru yapılır? Açıklama geldi...

En son yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KOBİ'lere nefes kredisi desteği sağlanacağı duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın nefes kredisine ilişkin yaptığı açıklamanın ardından milyonlarca vatandaş "Nefes kredisi başvuruları nasıl ve hangi bankadan yapılır?" , "Nefes kredisi başvuru şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, detaylar...

NEFES KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından nefes kredisine ilişkin yapılan açıklamada "Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla “2021 Nefes Kredisi”, 10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021 itibarıyla uygulamaya alınacaktır.

Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon TL altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre yüzde 25 kayıp yasayan Ticaret, Deniz Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi veya Ticaret Borsası’na kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkânı sağlanacaktır.

2020 yılı cirosu 1 milyon TL’yi aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ’ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecektir. TOBB ve Oda / Borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacaktır." ifadelerine yer verildi.

NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU YAPILAN BANKALAR HANGİLERİ?

  • T.C.ZİRAAT BANKASI
  • TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
  • TÜRKIYE HALK BANKASI
  • TÜRKIYE İS BANKASI
  • GARANTİ BANKASI
  • YAPI VE KREDİ BANKASI
  • AKBANK
  • DENİZBANK
  • ZİRAAT KATILIM BANKASI
  • VAKIF KATILIM BANKASI
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