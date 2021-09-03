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6 ay içerisinde yüzde 175 oranında fiyatlar arttı!

03.09.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, 6 ay içerisinde yüzde 175 oranında artan çimento fiyatlarının bir an önce düşmesi gerektiğini, fiyatların düşmesi halinde ev fiyatlarının da düşeceğini söyledi. Geçen yıl ton fiyatı 210 -220 TL olan çimentonun bu yıl 440 TL’ye gelmesiyle çimentocular ile müteahhit ve hazır betoncular arasında yaşanan tartışmalar sürüyor.

6 ay içerisinde yüzde 175 oranında fiyatlar arttı!

İnşaatta artan maliyetler nedeniyle ev fiyatları da artmaya devam ederken Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, açıklamalarda bulundu.

"SEKTÖRDEKİ SIKINTILAR KARŞILIKLI DİYALOGLARLA ÇÖZÜLMELİ"

Karslıoğlu, sektördeki sıkıntıların karşılıklı diyaloglarla çözülmesi gerektiğini belirterek, “Çimento üreticilerinin rekabet kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından acilen incelenmeye alınmasını istiyoruz.

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Ancak bu şekilde sorunun nihai çözüme ulaşacağına inanmaktayız. İnşaatların durması demek 250 sektöründe durması ve tüm bu sektörlerde çalışanların ailelerine ekmek götüremeyeceği demektir. Bu zamlar inşaat maliyetini artırınca konut fiyatlarını da arttırmıştır. Ayrıca kamu müteahhitleri zaten fiyat farksız çalıştıkları için kamu yatırımlarını da olumsuz yönde etkileyecektir” diye konuştu.

Karslıoğlu, inşaattaki maliyet fiyatlarının düşmesi halinde ev fiyatlarının da düşeceğini söyledi.

Kaynak: İHA

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