6 ayda 4'üncü zam! YHT biletleri yüzde 30 arttı

YHT biletlerine bir zam daha geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine yüzde 30 oranında zam yapıldı. Yapılan zamla birlikte bu yıl YHT'ye dördüncü kez zam yapılmış oldu.

6 AYDA 4'ÜNCÜ ZAM

YHT seferlerine Ocak ayında yüzde 20, Mart ayında da yüzde 10, Nisan ayında 15 zam yapıldı. Bu son gelen yüzde son zamla birlikte 2022'de YHT'ye dördüncü kez zam yapılmış oldu.

ANKARA-İSTANBUL ARASI 195 LİRA OLDU

Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 87 liraya yükseldi. Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 235 liraya çıktı.

Ankara-İstanbul (Kadıköy) arası 151 lira olan bilet fiyatı 195 lira oldu.

