6 aydır paralarını alamadıklarını iddia eden ustalar, yaptıkları yoldaki taşları söktü

Çankırı'nın Korgun ilçesinde bulunan tren rayının yanına yürüyüş yolu işini bir müteahhitten ustalar, 6 ay sonunda işi teslim ettiklerini ancak paralarını bir türlü alamadıklarını iddia etti. Kendilerine işi veren firmaya ulaşamadıklarını iddia eden ustalar, 6 aydır paralarını alamadıkları için Çankırı'da mahsur kaldıklarını söyledi. Duruma tepki gösteren ustalar, yola döşedikleri taşların bir kısmını tekrar sökerek parçaladı.

"MÜTEAHHİT TELEFONLARDAN BİZİ ENGELLEDİ, HİÇBİR ŞEKİLDE İLETİŞİM KURAMIYORUZ"

Müteahhidin işçilerin telefonunu engellediğini ifade eden Ahmet Atımdar, "Burasının işini sözleşmeli alarak tren yolunun yanına yürüyüş yolu yaptık. Fakat paramızı alamadık. Burada çalışan herkes perişan. 34 tane altın borcumuz var, müteahhit telefonlardan bizi engelledi, hiçbir şekilde iletişim kuramıyoruz. Sabahtan beri buradayız, daha yemek bile yiyemedik. Bu yolu bizden yeniden yapmamızı istiyorlar, ben de ödemeyi yaptıktan sonra yapacağımı söyledim. Şu anda ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

"BİZİ KANDIRIYORLAR, TELEFONLARIMIZI AÇMIYORLAR"

Mağdur olduklarını belirten Ali Altındar ise "Paramızı alamıyoruz, mağduruz. Sabahtan beri burada aç, susuz bekliyoruz. Bizi kandırıyorlar, telefonlarımızı açmıyorlar. Burada daha önce iş yapan ekip de paralarını alamamış ve mağdur olmuş, bizler de şu anda o durumu yaşıyoruz. Geçen senelerde de bu firmanın farklı bir işni yaptım ondan da paramı alamamıştım ve mahkemeye vermiştim. Hala sonuç bekliyorum, mağdurum" diye konuştu.

"AİLEMİZ VE ÇOCUKLARIMIZ İÇİN KARDA, KIŞTA ELLERİMİZ DONARAK BURADA ÇALIŞTIK"

Paralarını alamadıkları için memleketlerine dönemediklerini kaydeden Dursun Dündar da, "Çankırı'da iş olduğunu söylediler ve Sivas'tan çıkıp buraya geldik. Biz ilk günlerde işe başladığımızda yanımıza gelip kontrol ettiler. İşi bitirdiğimizde ise para olmadığını söyleyerek ertelemek istediler. Ertelediklerinde de yine vermediler. Ailemiz ve çocuklarımız için karda, kışta ellerimiz donarak çalıştık. Daha önce buranın işini alan firma paramızı vermedi, daha sonra burayı ikinci bir firma aldı, o da paramızı vermiyor. Burada sefil gibi kaldık. 6 aydır paramızı vermiyorlar, ailemizden para toplayıp yemek yiyebildik. Çok mağdur olduk" ifadelerini kullandı. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır