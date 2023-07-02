6 aylık enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? Gözler TÜİK'te olacak

6 aylık enflasyon farkı hem memur zammı hem de emekli maaşı zammı için büyük önem arz ediyor. Temmuz zammı için heyecanlı bekleyiş sürerken birçok kişi de internette araştırma yapıyor. En düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılması bekleniyor. Diğer kamu çalışanları için ise görev, unvan, derece ve mesleki kariyer gibi unsurlara göre kademeli artış yapılacak. Ayrıca; 7.500 TL olan en düşük emekli maaşının yapılacak zam ile 10 bin TL'yi görmesi bekleniyor. 6 aylık enflasyon farkı ve TÜİK enflasyon oranı günün en çok sorgulanan konu başlıkları arasında yer alıyor. İşte, 6 aylık enflasyon farkı ile ilgili ayrıntılar...

6 ENFLASYON FARKI NE KADAR?

6 aylık enflasyon farkı henüz açıklanmadı. Ocak-Haziran ayları arasındaki enfasyon verilerini kapsayan rakamlar belli olduğunda haberimize eklenecektir.

6 ENFLASYON FARKI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6 aylık enflasyon farkı merak konusu oldu. Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı tespit edilecek.

Haziran ayı enflasyonu oranı TÜİK tarafından 3 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak.

Böylelikle memur ve memur emeklilerinin enflasyon zammı oranı belli olacak.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

5 aylık enflasyon oranına göre;

5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26

5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26

ENFLASYON ORANI AÇIKLAMASI İÇİN GÖZLER TÜİK'TE

TÜİK enflasyon verilerinin yarın saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.



