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6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? 2023 Temmuz ayı emekli ve memur maaş zammı 6 aylık enflasyon farkı açıklandı mı, ne kadar oldu?

01.07.2023 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 aylık enflasyon farkı memur ve emekli zammı için büyük önem arz ediyor. Kurban Bayramı sonrası TÜİK tarafından yayımlanacak olan 6 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli olacak. Birçok kişi internette "2023 Temmuz ayı emekli ve memur maaş zammı 6 aylık enflasyon farkı açıklandı mı, ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak?

6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? 2023 Temmuz ayı emekli ve memur maaş zammı 6 aylık enflasyon farkı açıklandı mı, ne kadar oldu?

6 aylık enflasyon farkı ile ilgili araştırmalar Temmuz ayının gelmesi ile birlikte hız kazandı. Temmuz zammı için geri sayım başladı. Bilindiği üzere en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılması bekleniyor. Diğer kamu çalışanları için ise görev, unvan, derece ve mesleki kariyer gibi unsurlara göre kademeli artış gerçekleştirilecek. Öte yandan Şu an için 7.500 TL olan en düşük emekli maaşının Temmuz ayında yapılacak zam ile 10 bin TL'ye çıkarılması bekleniyor. 6 aylık enflasyon farkı merak konusu oldu. İşte, 6 aylık enflasyon farkı ile ilgili detaylar...

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6 ENFLASYON FARKI NE KADAR?

6 aylık enflasyon farkı henüz açıklanmadı. Ocak-Haziran ayları arasındaki enfasyon verilerini kapsayan rakamlar belli olduğunda haberimize eklenecektir.

TÜRK LİRASI (389)

6 ENFLASYON FARKI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6 aylık enflasyon farkı merak konusu oldu. Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı tespit edilecek.

Haziran ayı enflasyonu oranı TÜİK tarafından 3 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak.

Böylelikle memur ve memur emeklilerinin enflasyon zammı oranı belli olacak.

TÜRK LİRASI (329)

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

5 aylık enflasyon oranına göre;

5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26

5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26


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