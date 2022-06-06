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6 Haziran 2022 sigaraya zam geldi mi? Sigara zammı sonrası fiyatlar ne kadar oldu? İşte 6 Haziran 2022 güncel sigara fiyatları...

06.06.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Haziran 2022 sigaraya zam gelip gelmediği tütün mamüllerine ilişkin son dakika gelişmelerini yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Son olarak Mayıs ayında yapılan zam sonrası konuyla ilgili güncel açıklamalar ve zamlı fiyat listesi merak edilirken, "6 Haziran'da sigaraya zam geldi mi?" sorusu da sorgulanıyor. Son zammın ardından fiyatlar ne kadar olduğu olduğu da merak edilen başka bir konu oldu. İşte 6 Haziran 2022 güncel sigara fiyatları...

6 Haziran 2022 sigaraya zam geldi mi? Sigara zammı sonrası fiyatlar ne kadar oldu? İşte 6 Haziran 2022 güncel sigara fiyatları...

6 Haziran 2022 Pazartesi günü güncel sigara fiyatları ve sigaraya yeni zam gelip gelmediği merak konusu oldu. 2022 yılında sigaraya toplamda 3 kez zam uygulanmıştı. Yapılan son zamla birlikte 8 TL'lik artış göstermişti. Yapılan zam uygulamalarıyla beraber en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı değişmişti. Peki 6 Haziran 2022 sigaraya zam geldi mi? 6 Haziran 2022 güncel sigara fiyatları ve detaylar haberimizde...

6 HAZİRAN 2022 SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Vatandaşlar, sosyal medyada yayılan söylentiler üzerine yeni bir zam gelip gelmeyeceği hakkında "6 Haziran 2022 sigaraya zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu?" sorularının yanıtını araştırıyor. Uygulanan son sigara zammı sonrası sigara fiyatları listesi de merak ediliyor.

Sigara fiyatlarında 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 liraya yükseldi. Sigaraya uygulanan %10'luk ÖTV artışı ile birlitke 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 1.69 lira artış göstermiş oldu. Henüz zam sigara paket fiyatlarına yansımasa da bir paket sigaraya 2 ila 4 lira arasında zam gelmesi beklenmekte. Zam oranlarının ise hafta başına kadara yansıması bekleniyor.

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR?

sigara

Mayıs sigara zammının ardından en düşük sigara fiyatı 25,50 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi görmüş olacak.

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