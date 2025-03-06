6 Mart öne çıkan ekonomi başlıkları! Borsa İstanbul, Trump ve Zelenskiy gerilimi...

Türkiye'de ve dünyada neler yaşanıyor? Finans dünyasında yaşanan sıcak gelişmeleri öne çıkan başlıklar ile Fintables aktarıyor...

☑ Borsa İstanbul, enflasyon verileri ve AB ile ilişkilerdeki pozitif sinyallerle güç toplamaya devam ediyor. TCMB’nin faiz kararı öncesinde piyasalar 250 baz puanlık bir indirim beklentisini fiyatlarken, yabancı kurumlar da bu yönde tahminlerini koruyor.

☑ Almanya’nın 500 milyar euroluk altyapı fonu hamlesi Euro’yu dört ayın zirvesine taşıdı. Karar, İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya tarihi için en önemli olaylardan biri olarak tanımlanıyor.

☑ OPEC+’nın üretim artırma kararı ve global büyümeye ilişkin endişeler petrolü baskılıyor. Brent, 70 doların altında.

☑ ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile Oval Ofis’te yaşadığı gergin tartışmanın ardından, Washington’un Kiev’e yönelik karşı hamleleri devam ediyor. Financial Times, ABD’nin Ukrayna’ya istihbarat paylaşımını kestiğini öne sürdü.

AJANDA

1️⃣ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

2️⃣ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

3️⃣ Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Mart ayı faiz kararını bugün saat 14:00’te açıklayacak. Piyasalarda 250 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisi hakim. TCMB, Aralık ve Ocak aylarında toplamda 500 baz puan faiz indirimi yaparak politika faizini %50’den %45’e çekmişti. Bugünkü toplantıda da faizin 250 baz puan düşürülerek %42,5 seviyesine getirilmesi öngörülüyor. Beklenti anketine katılan 20 ekonomistin tamamı, TCMB’nin faizi %42,5 seviyesine indireceği görüşünde birleşiyor. Yıl sonu için politika faizi beklentilerinin medyanı %30 seviyesinde şekillendi.

Önde gelen finans kuruluşlarının analizleri, TCMB’nin politika faizini %42,5 seviyesine çekmesini öngörüyor. Küresel piyasalarda Türkiye’nin para politikasına yönelik yakından takip edilen değerlendirmelerde, Mart ayı toplantısında faiz indirimi döngüsünün devam etmesi bekleniyor. Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, JPMorgan, Barclays, Citi Bank ve Bank of America (BofA), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bugünkü toplantısında politika faizini 250 baz puan düşürerek %42,5 seviyesine çekmesini bekliyor.

EURO

Euro, Almanya’nın 500 milyar euroluk altyapı fonu ve savunma harcamaları için borçlanma sınırlarını esnetme kararı sonrası güçlü bir yükseliş trendine girdi. Avrupa’nın en büyük ekonomisi, uzun yıllardır mali disiplinin kalesi olarak biliniyordu. Ancak, son dönemde savunma ve altyapı yatırımları için katı borç frenini gevşetme kararı, finansal piyasalar açısından tam anlamıyla bir paradigma değişimi olarak görülüyor. Almanya’nın bu ani politika değişikliği, Euro’nun dolar karşısında dört ayın zirvesine çıkmasına neden oldu. Hafta başından bu yana %3’e yakın değer kazanan Euro, yatırımcıların Avrupa’da büyüme beklentilerini artırmasıyla güç kazandı. Özellikle, Almanya’nın yeni hükümetini kurması beklenen Friedrich Merz’in sağladığı mali teşvik paketleri, piyasalar tarafından büyük bir canlandırma hamlesi olarak fiyatlanıyor.

Ancak bu noktada Euro’nun yükselişinin kalıcı olup olmayacağı sorusu gündeme geliyor. Almanya’nın mali genişleme hamlesi, ekonomik büyümeyi destekleyebilirken, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz indirim sürecine girmesi bekleniyor. Yani, Euro için ters yönlü iki dinamik aynı anda çalışıyor. Almanya’nın büyük borçlanma hamlesi ve mali teşvikleri, Euro’ya pozitif yansıyarak büyüme beklentilerini destekliyor. ECB’nin faiz indirim sürecine girmesi ise Euro üzerinde baskı oluşturabilir. Öte yandan, ABD tarafında Trump yönetiminin yeni tarife tehditleri ve ABD ekonomik verilerinin zayıflaması, dolar üzerinde baskı yaratıyor. ABD’nin ticaret savaşlarına geri dönmesi ihtimali, Euro gibi alternatif para birimlerine olan talebi artırıyor. Önümüzdeki dönemde Euro’nun hareketi, Almanya’nın teşvik paketlerinin ne kadar hızlı uygulanacağına ve ECB’nin faiz politikalarına bağlı olacak.

PETROL

Küresel petrol piyasaları, bir yanda rekor seviyelere ulaşan talep, diğer yanda ise arz artışı ve düşük fiyatlar nedeniyle denge arayışını sürdürüyor. Suudi Aramco CEO’su Amin Nasser, Asya ülkelerinin, özellikle Çin ve Hindistan’ın artan tüketimiyle birlikte petrol talebinin bu yıl günlük 1,3 milyon varil artarak 106 milyon varili aşacağını öngörüyor. Bu rakam, Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) 1,05 milyon varillik tahmininin üzerinde bulunuyor. Ancak küresel ekonomik büyüme konusundaki belirsizlikler ve ABD’nin ticaret savaşlarının etkisi, talep tarafındaki bu iyimserliğin ne kadar sürdürülebileceği konusunda soru işaretleri yaratıyor. Öte yandan, OPEC+ ülkelerinin üretimi artırma planı ve ABD’de ham petrol stoklarının beklentilerin üzerinde yükselmesi, arz fazlası endişelerini körüklüyor. OPEC+’ın defacto lideri Suudi Arabistan, uzun süredir yürürlükte olan üretim kesintilerini gevşetme kararı alırken, düşük petrol fiyatları Aramco’nun 2024 net gelirinde düşüşe neden oldu.

Şirket aynı zamanda 2025 yılı için temettü kesintisini uygulamaya koydu. Londra’da Brent petrolü, 70 dolar seviyesine gerileyerek son üç ayın en düşük seviyesine indi. Bu fiyat, Suudi Arabistan’ın bütçesini dengeleyebilmesi için gereken 90 dolar seviyesinin oldukça altında. Yatırım bankaları, petrolde aşağı yönlü riskleri fiyatlamaya başladı. Enverus, Brent için 2025 yılı tahminini 80 dolardan 70 dolara çekerken, Morgan Stanley ikinci çeyrek tahminini 75 dolardan 70 dolara revize etti. Citigroup ise Brent’in 60 dolara kadar gerileyebileceğini öngörüyor. Küresel petrol piyasalarında talep kaynaklı iyimserlik ve arz fazlası endişeleri arasında yön arayışı sürerken, yatırımcılar fiyatlardaki oynaklığı ve OPEC+’ın stratejik adımlarını yakından takip ediyor.

BORSA İSTANBUL 10 BİN PUANIN ÜZERİNE ÇIKTI

📈 Borsa İstanbul, yeniden 10 bin puan seviyesinin üzerine çıkarak güç toplamaya devam ediyor. Son yükselişte, pazartesi günü beklentilerden daha olumlu gelen enflasyon verileri ve AB ile ilişkilerde pozitif sinyallerin artması etkili oldu. Piyasadaki risk iştahını destekleyen bu gelişmelerle birlikte, son iki işlem günü olan 3 Mart Pazartesi ve 5 Mart Çarşamba, yaklaşık 145 milyar TL’lik işlem hacmiyle son altı ayın en yoğun günleri olarak kayda geçti. Endekslerde XUTEK %18,52, XAKUR %11,82, XBANK %10,12 haftalık yükselişleriyle öne çıkarken, hisseler tarafında BIST-100’de Aselsan %30,12 ile dikkat çekiyor.

⚔️ ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile Oval Ofis’te yaşadığı gergin tartışmanın ardından, Washington’un Kiev’e yönelik karşı hamleleri devam ediyor. Financial Times (FT), ABD’nin Ukrayna’ya istihbarat paylaşımını kestiğini öne sürerken, Bloomberg’e konuşan Ukraynalı yetkililer, istihbarat akışının devam ettiğini belirtti. Trump, Ukrayna hükümetinin “barışın sağlanmasına yönelik iyi niyet” gösterdiğine ikna olana kadar Kiev’e yönelik tüm askeri yardımları durduracağını açıkladı. Bloomberg’e konuşan üst düzey bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, Trump’ın bu kararının ABD’nin Polonya’daki transit bölgelerinde bekleyen ya da sevkiyat aşamasında olan tüm silah ve mühimmatları kapsadığını bildirdi.

BEJ KİTAP YAYIMLANDI

📒 ABD Merkez Bankası (Fed), Amerikan ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı “Bej Kitap” raporunun Mart sayısını yayımladı. Fed’in 12 bölgesel şubesinden gelen analizlere dayanan rapor, genel ekonomik faaliyetin ocak ortasından bu yana hafif bir artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Fed raporunda, istihdam piyasasının hafif bir artış gösterdiği, ancak göç ve diğer belirsizliklerin iş gücü talebini etkilediği belirtildi. Ücretlerin bir önceki rapora kıyasla daha yavaş bir hızda arttığı, ancak genel olarak ılımlı-orta seviyelerde bir yükseliş kaydedildiği ifade edildi. İmalat ve inşaat sektörlerinde girdi fiyatlarındaki artışların satış fiyatlarındaki artıştan daha belirgin olduğu, özellikle gıda fiyatlarının yüksek seyretmesinin restoranları ve gıda işletmelerini zor durumda bıraktığı kaydedildi.

BAKAN ERSOY'DAN AÇIKLAMALAR

🧳 Dünya turizminin en önemli fuarlarından biri olan ITB Berlin’deki Türkiye Ulusal Standı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılını 62,3 milyon ziyaretçi ve 61,1 milyar dolar turizm geliri ile kapattıklarını hatırlatarak, 2025 yılı hedeflerini açıkladı. Ersoy, bu yıl için 65 milyon turist ve 64 milyar dolar gelir öngördüklerini belirtti. Turizm gelirlerinde sürdürülebilir artışa dikkat çeken Bakan Ersoy, kişi başı gecelik gelirin 2017’de 83 dolardan 2024’te 108 dolara çıktığını, böylece %31’lik bir artış sağlandığını ifade etti. 2024 yılında Rusya’dan 6,7 milyon, Almanya’dan 6,6 milyon ve İngiltere’den 4,4 milyon turist geldiğini belirten Ersoy, Almanya ve Rusya’nın başa baş ilerlediğini ve 2025’te her iki pazardan da 7 milyonun üzerinde ziyaretçi beklediklerini söyledi.

Kaynak: Fintables