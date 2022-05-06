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6 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

06.05.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları gündemde yer alıyor. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları ons altının etkisi ile düşüş seyrini sürdürmeye devam ediyor. Fed Açık Piyasa Komitesi, 50 baz puanlık faiz artırımına gitti. Böylece 22 yılın ardından ilk kez bu oranda bir faiz artırım kararı almış oldu. FED faiz kararı sonrası güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip edildi. İşte 6 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları!

6 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Altın fiyatlarında FED faiz toplantısının ardından dalgalanmaya başladı. FED Açık Piyasa Komitesi 50 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 0.75-1 aralığına yükseltti. Böylelikle 2000 yılından bu yana ilk kez 50 baz puanlık bir artırım yapılmış oldu. FED faiz kararı sonrası güncel altın fiyatları araştırmaları hız kazandı. İşte merak edilen güncel altın fiyatlarına dair detaylar...

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 896,84 SATIŞ FİYATI: 897,03

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 1.460,99 SATIŞ FİYATI: 1.493,94

YARIM ALTIN NE KADAR?

YARIM ALTIN ALIŞ FİYATI: 2.912,85 SATIŞ FİYATI: 2.987,88

TAM ALTIN NE KADAR?

TAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 6.026,59 SATIŞ FİYATI: 6.176,78

ONS ALTIN FİYATI

ONS ALTIN ALIŞ FİYATI: 1.876 SATIŞ FİYATI: 1.876

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6 Mayıs altın fiyatları!6 Mayıs altın fiyatları!
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