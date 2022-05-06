6 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Altın fiyatlarında FED faiz toplantısının ardından dalgalanmaya başladı. FED Açık Piyasa Komitesi 50 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 0.75-1 aralığına yükseltti. Böylelikle 2000 yılından bu yana ilk kez 50 baz puanlık bir artırım yapılmış oldu. FED faiz kararı sonrası güncel altın fiyatları araştırmaları hız kazandı. İşte merak edilen güncel altın fiyatlarına dair detaylar...
GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 896,84 SATIŞ FİYATI: 897,03
ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 1.460,99 SATIŞ FİYATI: 1.493,94
YARIM ALTIN ALIŞ FİYATI: 2.912,85 SATIŞ FİYATI: 2.987,88
TAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 6.026,59 SATIŞ FİYATI: 6.176,78
ONS ALTIN FİYATI
ONS ALTIN ALIŞ FİYATI: 1.876 SATIŞ FİYATI: 1.876
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