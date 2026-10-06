6 meslek grubu için daha yeşil pasaport gündemde: Meclis'e sunuldu

Yeşil pasaport ile belirli meslek grupları ve kamu görevlileri pek çok ülkeye vize almadan seyahat etme imkanına sahip. Son olarak Meclis'e sunulan yeni bir kanun teklifiyle 6 meslek grubu için daha yeşil pasaport gündeme geldi.

YEŞİL PASAPORT İÇİN YENİ TEKLİF

Meclis'e sunulan kanun teklifiyle yeşil pasaport hakkının kapsamının genişletilmesi gündeme gelirken teklifte muhtarlar, mali müşavirler, eczacılar, doktorlar, mühendisler ve mimarların da belirli şartları sağlamaları durumunda hususi damgalı pasaport hakkına sahip olabilmesi önerildi.

Söz konusu teklifin gerekçesinde ise bu meslek gruplarının özellikle yurt dışındaki mesleki eğitim, toplantı ve seminerlere katılım konusunda vize engeliyle karşılaştıkları işaret edildi. Bu durumun bahsedilen meslek gruplarının bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmasını engellediği, tıp, inşaat, farmakoloji, finans gibi süreçlerde etki yer almalarının önünü kestiği ifade edildi.

İŞTE TEKLİFİN GEREKÇESİ

Gerekçede şu ifadelere yer verildi:

“Mesleki eğitim, seminer ve toplantılara gitmek isteyen ve özel sektörde çalışan doktorlar, eczacılar, mühendisler, mimarlar, yeminli mali müşavirler maalesef ki vize engeliyle karşılaşmaktadırlar. Vize için tüm gereksinimleri karşılamalarına ve evrakları vermelerine karşın kamu hizmeti gören bu meslek gruplarının vize başvuruları reddedilmektedir. Bu durum bahsedilen meslek gruplarının bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmasını engellemekte ve tıp, inşaat, farmakoloji, finans gibi süreçlerde etkin yer almalarının önünü kesmektedir. Benzer şekilde seçilmiş köy ve mahalle muhtarları uluslararası alanda gerçekleştirilen faaliyetleri ve projeleri görme, bu yolla bilgi, tecrübe kazanmak ve vizyonlarını geliştirmek istediklerinde yine vize engeli ile karşılaşmaktadırlar.”

6 MESLEK GRUBU İÇİN YEŞİL PASAPORT ÖNERİSİ

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulan kanun teklifinde, belirli kıdem ve üyelik şartlarını taşıyan meslek mensuplarına yeşil pasaport (hususi damgalı pasaport ) verilmesi önerildi.

Teklifte şu ifadeler yer aldı:

“Köy ve mahalle muhtarlarına, TÜRMOB ve bağlı odalara kayıtlı yeminli mali müşavirler ile en az on beş yıl kıdemli serbest muhasebeci mali müşavirlere, TEB'e üye ve meslekte on beş yılını tamamlamış serbest eczacılara, TTB üyesi ve meslekte on beş yılını tamamlamış serbest çalışan doktorlara ve TMMOB üyesi ve meslekte en az on beş yılını tamamlamış mühendis ve mimarlara belirlenen kriterlere uymaları halinde hususi damgalı pasaport verilmesi mümkün kılınmaktadır.”

KOMİSYONA SEVK EDİLDİ

16 Eylül 2026 tarihinde Meclis Başkanlığı’na sunulan kanun teklifi, 1 Ekim 2026 tarihinde İçişleri Komisyonu’na sevk edildi. Söz konusu teklifin yasalaşması durumunda belirtilen şartları karşılayan bazı meslek gruplarının daha yeşil pasaport hakkından yararlanabilmesinin önü açılabilecek.