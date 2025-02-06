6 Şubat 2025 öne çıkan başlıklar: Brent petrol fiyatı düşüyor, İstanbul'un yeni sorunu...

Türkiye'de ve dünyada ekonomik gelişmeler takip edilmeye devam ediliyor. Peki, bugün ekonomi dünyasını neler bekliyor? Dün yaşanan finans gelişmeler nelerdi? İşte öne çıkan ekonomi başlıkları...

☑ Beyaz eşyada zayıf seyir devam ediyor. Aralık ayı verileri yüksek kasım ayı bazından ötürü daha da güçsüz bir görüntü sergiliyor. Sektör, 2025 için umutlarını faiz indirim patikasında olan Avrupa’ya bağladı.

☑ Ticari gayrimenkul kiralama, satış ve konsept danışmanlığı şirketi Alfa Invest tarafından yayımlanan ‘2024 İstanbul Ofis Piyasası’ raporu, sektördeki arz problemlerine vurgu yaparken, doluluk oranlarındaki düşüşe dikkat çekti.

☑ Brent petrol yeniden 75 doların altında. Açık pozisyonların ve dolayısıyla likiditenin azalması petrol piyasalarında yön tayin etmenin zor olduğunu gösteriyor.

☑ ABD Başkanı Trump yönetiminin, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşını sona erdirmeye yönelik uzun süredir beklenen planını gelecek hafta Almanya’daki Münih Güvenlik Konferansı’nda sunması bekleniyor.

AJANDA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

Enda Enerji ve Kalyon PV talep toplayacak. Ak Sigorta’nın finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜ DURAĞAN İLERLİYOR

TURKBESD aralık ayı verilerine göre, yurt içi satışlar, üretim ve ihracat yıllık bazda sırasıyla %1,4, %3,7 ve %11,2 oranlarında azaldı. Bu verilerle birlikte, 2024 yılı toplam sektör rakamları tamamlanmış oldu. Yıl genelinde üretim %1,7, ihracat %3,3 oranında gerilerken, iç satışlar %6,7 artış kaydetti. Aylık bazda bakarsak sonuçlar beyaz eşya sektöründeki zayıflığı ortaya koyuyor. Kasım ayına göre ihracat %7,70, üretim %17,05 ve yurt içi satışlar %23,1 oranında düşüş gösterdi. Özellikle yurt içi satış rakamı, Ocak 2023’ten bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi ve haziran ayından sonra ilk kez çift haneli daralma yaşandı.

Aralık ayında, altı ana ürün grubu arasında ‘Derin Dondurucu’ hem iç pazarda hem de ihracatta en yüksek büyümeyi elde ederken, ‘Kurutucu’ segmenti üretim tarafında en güçlü performansı gösterdi. Yurt içi satışlardaki daralmanın etkisiyle, ihracatın toplam satışlar içerisindeki payı bir önceki aya göre 8,2 puan artarak %80,8 seviyesine ulaştı. Özellikle asgari ücrete yıl içinde yeni bir düzenleme yapılmaması nedeniyle, yurt içi satışlar yılın ikinci yarısında bir önceki yarıya göre %17,3 azalış gösterdi. Öte yandan, ihracat tarafında yılın ikinci yarısında ilk yarıya kıyasla %9,1 oranında artış kaydedildi.

REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Ticari gayrimenkul kiralama, satış ve konsept danışmanlığı şirketi Alfa Invest tarafından yayımlanan ‘2024 İstanbul Ofis Piyasası’ raporu, ticari gayrimenkul sektörüne ışık tutuyor. Rapora göre İstanbul ofis piyasası 2024 yılında, İstanbul Finans Merkezi dışında yeni arzın olmaması nedeniyle 7.4 milyon m² seviyesinde sabit kaldı. Yılın ilk yarısında kira seviyeleri rekor düzeye ulaşırken, talebin yüksek olması nedeniyle kira artışları hızlandı. Ancak yılın ikinci yarısında doluluk oranlarının artması ve ofis seçeneklerinin azalması nedeniyle kiracı adayları uygun alan bulmakta zorlandı, bu da taşınma kararlarının ertelenmesine neden oldu. Bu eğilim, talepte düşüşe ve kira artış hızının yavaşlamasına yol açtı. 2024 yılı sonunda birincil kira rakamları dolar bazında 50 dolar (%25 artış), TL bazında ise 1.850 TL (%68 artış) olarak gerçekleşti.

İSTANBUL İÇİN YENİ SORUN: OFİS

Boşluk oranındaki düşüş İstanbul ofis piyasası için önemli bir sorun teşkil ediyor. 2023 yılında %8,4 olan boşluk oranı 2024 yılı sonunda %5,1 seviyesine gerileyerek %38,5 oranında bir düşüş gösterdi. 2025 yılı beklentileri, boşluk oranındaki düşüş hızının yavaşlaması ve yılın ikinci yarısından itibaren sabit kalması yönünde. Boşluk oranının düşük olması işlem hacminde düşüşe neden olurken, kira getirilerinin artması yatırımcı iştahını olumlu etkiliyor. Kira seviyeleri 2024 yılı boyunca enflasyonun üzerinde artış gösterdi. 2023 yılına kıyasla, dolar bazında %25, TL bazında ise %68 oranında artış yaşandı. Ancak yılın ikinci yarısında doluluk oranlarının yükselmesi nedeniyle kiracıların taşınma kararlarını ertelemesi kira artış hızını yavaşlattı.

PETROL FİYATLARI DÜŞMEYE BAŞLADI

Petrol fiyatlarında geri çekilme görüyoruz. Brent petrol varil fiyatı 75 doların altına geriledi. Bu düşüşte, Trump’ın Orta Doğu’daki savaşlardan enerji politikalarına kadar uzanan geniş kapsamlı kararlarının yatırımcı duyarlılığı üzerindeki etkisi belirleyici oldu. JPMorgan Chase & Co. analisti Tracey Allen, geçtiğimiz hafta petrol piyasalarından 17 milyar dolarlık net çıkış yaşandığını belirtti. Rabobank enerji stratejisti Joe DeLaura ise yatırımcıların ham petrol yönündeki pozisyonlarını kapattığını ve fiyatların yeni bir jeopolitik gelişme yaşanana kadar düşüş eğilimini sürdüreceğini ifade etti.

Petrol fiyatları üstündeki baskı hem olası bir Rusya-Ukrayna barışının arz yönlü baskıların öne çıkma ihtimalini doğurması hem de tekrardan alevlenecek ticaret savaşının petrol tüketimi üstünde etkili olabileceği beklentisi. Ancak dün çıkan Trump yönetiminin İran’a karşı yaptırımları sıkılaştırması ve Gazze Şeridi’ni ‘ele geçirme’ önerisi, fiyatlar üstünde karşı baskı yaratan diğer faktörler. Önümüzdeki dönemde hangi tarafın ağır basacağını izleyeceğiz.

KONKORDATO İLAN ETTİ

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Yeşil GYO), Innovia 4 projesinde yaşadığı imar sorunları nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Şirket tarafından Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Innovia 4 projesindeki imar problemlerinin büyük mali sıkıntılara yol açtığı belirtildi. Müşterilerin dairelerini iade talepleri karşılanarak 640 dairenin geri alındığı ve müşterilere alacaklarının faiziyle birlikte ödendiği ifade edilirken, bu süreçte şirketin nakit kaynaklarının ciddi şekilde azaldığı vurgulandı.

EN GÜÇLÜ SEVİYEYE ULAŞTI

ABD Başkanı Trump yönetiminin, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşını sona erdirmeye yönelik uzun süredir beklenen planını gelecek hafta Almanya’daki Münih Güvenlik Konferansı’nda sunması bekleniyor. Söz konusu kaynaklar, görüşmelerin ne kadar ayrıntılı olacağı veya hangi formatta gerçekleşeceği konusunda bilgi vermekten kaçındı. Barış sürecine yönelik beklentilerle son üç ayda değer kazanan Ukrayna tahvilleri, Çarşamba günü yükselişine devam etti. 2035 ve 2036 vadeli dolar cinsinden Ukrayna tahvilleri, geçen yıl ihraç edildikleri günden bu yana en güçlü seviyelerine ulaştı.

FED FAİZ İNDİRECEK Mİ?

Morgan Stanley, Başkan Donald Trump’ın tarife politikasındaki belirsizliği gerekçe göstererek, bu yıl Fed’in yalnızca bir kez 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağı tahmininde bulundu. Daha önce mart ve haziran aylarında iki adet 25 baz puanlık faiz indirimi öngören Morgan Stanley, beklentisini aşağı yönlü revize etti. Buna karşın Goldman Sachs ve Wells Fargo gibi büyük finans kuruluşları hala iki faiz indirimi beklemeye devam ediyor.

YATIRIMLARINI YÜZDE 25 AZALTIYOR

Dünyanın en büyük offshore (açık deniz) rüzgar enerjisi üreticisi Ørsted, hisse fiyatındaki sert geri çekilmeleri yavaşlatmak ve yatırımcı güvenini yeniden kazanmak amacıyla 2030 yılına kadar olan yatırım planlarını %25 oranında azaltacağını açıkladı. Bu adım, küresel çapta fosil yakıtlardan uzaklaşma çabalarının artan maliyetler ve düşük getiri beklentileri nedeniyle zorlandığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Şirketin halihazırda 18 GW olan kurulu kapasitesinin, devam eden projelerin tamamlanmasıyla birlikte 2027 yılına kadar 27 GW’nin üzerine çıkması bekleniyor.

İŞ DÜNYASINDAN EKONOMİ DEĞERLENDİRMESİ

Bülent Eczacıbaşı, iş hayatındaki 50. yılını kutlarken, Bloomberg HT’ye verdiği röportajda hem yeni kitabı Biraz Daha Düşününce hakkında hem de iş dünyasına dair görüşlerini paylaştı. Ekonomi yönetimi konusunda iş insanlarının deneyimleri ve görüşleri olduğunu vurgulayan Eczacıbaşı, iş dünyasının uygulanan ekonomi politikalarını doğru, yanlış veya eksik olarak değerlendirme hakkına sahip olduğunu dile getirdi. Karar alıcıların daha sağlıklı kararlar verebilmesi için iş dünyasının görüşlerini dile getirmesi gerektiğini söyleyen Eczacıbaşı, zaman zaman alınan kararlar eleştirildiğinde bu eleştirilerin siyasi bir maksat taşıdığı yönünde algılar oluştuğunu ifade etti.

Kaynak: Fintables