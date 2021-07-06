6 Temmuz altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları güne nasıl başladı?

Altın, Haziran ayında yapılan Fed toplantısının tutanakları açıklanmadan yatırımcıların enflasyona ağırlık vermesiyle 1.800 dolar sınırında bulunuyor. Gram altın ise 500 TL’nin üzerine tırmandı.

Fed, çarşamba günü 15-16 Haziran’da gerçekleştirdiği toplantının tutanaklarını açıklayacak. Böylece piyasa tutanaklarda beklenenden erken bir faiz artırımı olup olmayacağına dair ipuçları arayacak.

Piyasalar ise Çarşamba günü açıklanacak FOMC tutanaklarını bekliyor.

GRAM ALTIN 500 LİRANIN ÜZERİNDE

Gram altın fiyatları ons altındaki yükselişle harekete geçti. Gram altın 501.3 liraya kadar yükseldi.

Spot piyasada ons altın yüzde 0.46 oranında yükselişle 1799 dolar seviyesinden işlem görüyor. Analistler kısa vadede 1813 dolar direncine doğru hareket olabileceğini bekliyor.

ONS ALTIN FİYATI

Geçen hafta istihdam verileri öncesinde 1.752 dolara kadar gerileyerek iki ayın en düşüğüne gelen ons altın, istihdam verilerinin beklentiyi aşması ve enflasyona dair endişelerin artırmasıyla yeniden yükselmişti.

Haziran ayını yüzde 7’den fazla düşüşle 1.755 dolar civarında kapatan ons altın, Temmuz ayı başından beri kademeli bir yükselişle 1.800 dolara kadar tırmandı.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 501,82 Türk lirası

Satış: 501,91 Türk lirası

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 797,20 Türk lirası

Satış: 815,39 Türk lirası

YARIM ALTIN FİYATLARI

Alış: 1.589,42 Türk lirası

Satış: 1.630,79 Türk lirası

CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI

Alış: 3.302,00 Türk lirası

Satış: 3.352,00 Türk lirası

ATA ALTIN FİYATLARI

Alış: 3.288,45 Türk lirası

Satış: 3.371,29 Türk lirası



