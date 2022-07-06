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6 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum! 6 Temmuz 2022 Çarşamba

06.07.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından 6 Temmuz Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde yakından takip ediliyor. Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple dahil olmak üzere, kripto paralara ilişkin detayları öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Peki 6 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

6 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum! 6 Temmuz 2022 Çarşamba

Kripto paralarda son durum merak konusu oldu. Peki 6 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü Ethereum, Dogecoin, Ripple da dahil olmak üzere kripto paralar ile ilgili son durum ve ayrıntılar haberimizde...

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BİTCOİN KAÇ TL? 6 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA

Bitcoin 6 Temmuz Çarşamba günü 344.350,89 TL alış, 344.350,72 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 6 Temmuz Çarşamba günü yüzde 0,23 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 20.172,87, Bitcoin'in satış fiyatı 20.172,86 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 6 Temmuz Çarşamba günü yüzde 0,77 düştü. Ethereum'un alış fiyatı 1.139,5700 satış fiyatı ise 1.139,5600 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 6 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA

6 Temmuz Çarşamba günü Ethereum'un alış fiyatı 19.452,4599 TL, satış fiyatı 19.452,2892 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 6 Temmuz Çarşamba günü yüzde 4,34, düştü. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0676 Dolar, satış fiyatı 0,0676 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 6 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA

6 Temmuz Çarşamba günü Dogecoin alış fiyatı 1,1538 , satış fiyatı ise 1,1536 oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 6 Temmuz Çarşamba günü yüzde 0,77 düştü.
Ripple alış fiyatı 0,3240 Dolar, satış fiyatı ise 0,3239 olar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 6 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 5,5307 TL, satış fiyatı ise 5,5290 TL oldu.

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