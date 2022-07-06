6 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum! 6 Temmuz 2022 Çarşamba

Kripto paralarda son durum merak konusu oldu. Peki 6 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü Ethereum, Dogecoin, Ripple da dahil olmak üzere kripto paralar ile ilgili son durum ve ayrıntılar haberimizde...
Bitcoin 6 Temmuz Çarşamba günü 344.350,89 TL alış, 344.350,72 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Bitcoin'in değeri 6 Temmuz Çarşamba günü yüzde 0,23 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 20.172,87, Bitcoin'in satış fiyatı 20.172,86 Dolar oldu.
Ethereum'un değeri 6 Temmuz Çarşamba günü yüzde 0,77 düştü. Ethereum'un alış fiyatı 1.139,5700 satış fiyatı ise 1.139,5600 Dolar oldu.
6 Temmuz Çarşamba günü Ethereum'un alış fiyatı 19.452,4599 TL, satış fiyatı 19.452,2892 TL'dir.
Dogecoin 6 Temmuz Çarşamba günü yüzde 4,34, düştü. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0676 Dolar, satış fiyatı 0,0676 Dolar oldu.
6 Temmuz Çarşamba günü Dogecoin alış fiyatı 1,1538 , satış fiyatı ise 1,1536 oldu.
Ripple'ın değeri 6 Temmuz Çarşamba günü yüzde 0,77 düştü.
Ripple alış fiyatı 0,3240 Dolar, satış fiyatı ise 0,3239 olar oldu.
Bugün Ripple'ın alış fiyatı 5,5307 TL, satış fiyatı ise 5,5290 TL oldu.
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