60 şehirde 400 tane şubesi var! İflas bayrağını çekiyor, çeşit çeşit üretiyordu

Bursa merkezli ekler markası konkordato ilan etti. Ekleristan firması Türkiye’nin eklercisi olmak hedefiyle 2020 yılında faaliyete başladı. Franchise yöntemiyle şube ağını hızla büyüttü. Marka, özellikle 27 çeşit ekler üreterek sektörde farklılık oluşturdu. Marka, Bursa’dan çıkarak Türkiye’nin yaklaşık 60 iline yayılıp 400 şube sayısına ulaşmıştı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Nakit akışında problem yaşayan şirket konkordato ilan etti. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Ekleristan ve bağlı bulunduğu üç şirket için üç aylık geçici konkordato mühleti kararı verdi. Şirketlerin malvarlıklarına tedbir konulurken yeni icra ve iflas takibi yapılması yasaklandı.

3 ŞİRKET KONKORDATO İLAN ETTİ

Karara konu şirketler ise şunlar oldu:

Cevizden Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şt

Ekleristan Gıda Sanayi Ticaret A.Ş

Snowland Taşımacılık Oto Kiralama Gıda İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti

Şirketlerin geçici mühlet süresince borçlu şirketlere ait tüm taşınır ve taşınmaz malların üçüncü kişilere devri yasaklandı. Mahkeme kararı doğrultusunda şirketler rehin tesis edemeyecek, kefil olamayacak, taşınmazlarını veya işletmenin sürekli tesisatını devredemeyecek, ivazsız tasarrufta bulunamayacak.

Kaynak: Haber Hürriyet