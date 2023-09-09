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60 yaşında ikinci emeklilik imkanı! Emeklilere çifte maaşta detaylar netleşti: İki aylıkta da kesinti olmayacak

09.09.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışanlar, emeklilik yaşı geldiğinde hem SGK'dan emekli olacak hem de 60 yaşında Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kapsamında ikinci emekli aylığını alacak. İki emekli aylığı da herhangi bir kesinti olmadan alınabilecek. Tamamlayıcı emeklilikte yai şartının 60 olması beklenirken, kıdem tazminatına tabi geçmiş döneme ilişkin tüm haklar da saklı kalacak. İşte detaylar...

60 yaşında ikinci emeklilik imkanı! Emeklilere çifte maaşta detaylar netleşti: İki aylıkta da kesinti olmayacak

Orta Vadeli Program'ın önemli ayaklarından birini emeklilikte ek gelir yaratacak, çalışma dönemindeki yaşam standardının korunmasını sağlayacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) oluşturuyor. Otomatik katılım sisteminin işverenin de katkısıyla ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği TES kurulacak. İşverenin mevcut yükünü arttırmayan katkı formülü ortaya konulurken, tamamlayıcı emeklilikte az maaş alandan az, yüksek olandan daha fazla kesinti yapılması öngörülüyor. Çalışanların sistemden emeklilikleri geldiğinde çıkması, kademeli çıkış hakkı da seçenekler arasında bulunuyor.

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DÜNYADA 3 SİSTEM UYGULANIYOR

Dünyada "kamu, işyeri bazlı ve gönüllü" emeklilik olmak üzere üç ayrı sistem uygulanıyor. Tamamlayıcı emeklilik bazı ülkelerde zorunlu olmakla birlikte gönüllü, mesleki, sektörel olarak değişiyor. Türkiye'de kamu emeklilik ve üçüncü basamakta yer alan BES uygulanıyor. TES ikinci basamak emeklilik sistemi olarak kurgulanıyor. Yeni sistemle hem çalışan hem işverenin katıldığı, devletin desteklediği işyeri bazlı emeklilik sistemi güçlendirilecek. TES sistemi gelecek yıl yürürlüğe konacak. Sistem ek emeklilik gelirinin oluşmasını, hane halkı tasarruflarının artırılmasını sağlayacak. Çalışan, işveren, devlet tarafından çalışanın bireysel hesabına yapılacak nakdi katkılar emeklilik yatırım fonlarında yatırıma yönlendirilecek. Çalışan fon seçimini kendisi yapacak.

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İşçi eğer bir yıldan az çalıştığı işinden istifa ederse yalnızca çalışan katkısı bireysel fon hesabında kalacak. Bir yıldan uzun süreli çalışılan işlerden istifa yoluyla ayrılma durumunda bireysel fon hesabına ödenen primler hesapta yer almaya ve fonlarda nemalanmaya devam edecek. Çalışan, kısmi çıkış veya emeklilik yaşında bunu alabilecek.

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KIDEM TAZMİNATI KORUNACAK

Kıdem tazminatına tabi geçmiş döneme ilişkin tüm haklar saklı kalacak. İşveren, işçi, devlet katkısının yüzde kaç olacağı yasada netleştirilecek. Çalışan bir yıldan az çalıştığı iş yerinden ayrılırsa sadece çalışanın katkısı bireysel fon hesabında kalacak. Bir yıldan uzun süreli çalışılan iş yerinden istifa durumunda fon hesabına yatırılan primler hesapta kalacak, fonlar nemalanmaya devam edecek.

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TAMAMLAYICI EMEKLİLİKTE 60 YAŞ ŞARTI

Tamamlayıcı emeklilikte yaşın 60 olması ön plana çıkıyor. Çalışan emeklilik yaşı geldiğinde Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli olacak ayrıca 60 yaşına geldiğinde TES kapsamında ikinci emekli aylığını alacak. İki emekli aylığı da herhangi bir kesinti, oransal azalma olmadan alınabilecek. On yıl çalışana da 25 yıl çalışana da 60 yaşını doldurduğunda fon hesabındaki prime göre edeme yapılacak.

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ŞİMŞEK: İŞVEREN DE DESTEK OLACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, işverenlerin de katkısının olduğu yeni bir BES modeli öngördüklerini belirterek, "Amaç, tasarrufları, sistemde kalış sürelerini ve tabii ki fon tutarını artırmak. Çalışanlarımızı uzun vadede, refahları için tasarrufa teşvik edeceğiz, yönlendireceğiz. Bu yeni modelle amaç, hem sistemdeki fon tutarını hem de sisteme girenlerin oradaki kalış sürelerini artırmak ve işverenlerin de desteğinin olacağı bir model kurmak" dedi. (SABAH)

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